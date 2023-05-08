Джоэл Эмбиид не при делах. Джеймс Харден вернул интригу в серии с «Бостоном»

Сегодня, 8 мая, — очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Филадельфия Сиксерс» (1-2) и «Бостон Селтикс» (2-1) провели четвёртый матч полуфинала в Восточной конференции.

«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс»

В первой четверти подопечные Дока Риверса и Джо Маззуллы разделили равенство: ни одна из команд не стала отправлять заявку на моментальное доминирование. Только на пятой минуте матча «Филадельфия» взяла первый тайм-аут, проигрывая с разницей три очка. Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун набрал первые 12 очков «Селтикс» из 14.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За три минуты до конца первой 12-минутки «Филадельфии» при равном счёте (19:19) всё же удаётся выйти вперёд под занавес. Форвард Жорж Ньянг начал дело точным трёхочковым попаданием, а завершил это действующий MVP лиги Джоэл Эмбиид пятью очками — 27:19 в пользу хозяев. Эмбиид, как и Джейлен Браун, стали лидерами своих команд по набранным очкам — 12 баллов каждый.

Вторую четверть гости начали намного лучше, стараясь играть на длинных позициях и агрессивно атаковать кольцо оппонента. Тем временем «Сиксерс» испытывали небольшие проблемы в обороне. Однако это не помогло подобраться ближе к сопернику. За дело без промедления взялся Джеймс Харден, разыграв пик-н-ролл с центровым Полом Ридом: второй закончил владение эффектным реверс-данком.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Второе попадание из-за дуги Хардена установило 44:33 на табло и принесло 18 очков в зачёт разыгрывающего. К этому моменту у Джеймса семь удачных попаданий с игры из восьми, а также три результативные передачи без потерь. Недурно для игрока, который в двух предыдущих встречах выдал 5 из 28.

Риверс скорректировал оборону своей команды — у звёздного форварда «Бостона» Джейсона Тейтума не полетело с игры в первой половине матча: 0 из 8. Спасибо Тобиасу Харрису за проделанную работу. Только к концу первой 24-минутки форвард «кельтов» набрал два очка. «Филадельфия» продолжала наращивать преимущество — 56:40. Тем не менее команды ушли на большой перерыв с цифрами 59:50. Да, разрешили «Селтикс» немного отыграться.

С первых минут второй половины в бой пошли лидеры гостей Джейсон Тейтум и Джейлен Браун с очевидными намерениями — сравнять счёт как минимум по истечении третьей четверти. «Селтикс» пытались сдваиваться на Эмбииде — выходило неэффективно. Центровой по итогам набрал девять очков. Но с задачей Тейтум и Браун так и не справились: разница не изменилась — 92:83.

К середине четвёртой 12-минутки «Бостон» смог сравняться с оппонентом — 96:96 — спустя несколько минут «кельты» уже лидировали с разницей пять очков. И после трёхочкового попадания Брогдона Риверс берёт тайм-аут за две минуты до конца основного времени.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Джеймс Харден и Пи Джей Такер сравнивают счёт за минуту, второй и вовсе оформил лэй-ап с фолом Брогдона. Затем атакующий защитник Маркус Смарт дважды вышел на линию штрафных после нарушения правил Такером — 107:105 в пользу «Селтикс». Харден ответил точным флоатером — 107:107. На счётчике 16,4 секунды. В потенциально победном владении «кельты» промахиваются — Маркус Смарт неточен из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Однако главным героем овертайма и, конечно же, матча стал всё тот же Джеймс Харден. Так, при счёте 115:113 Джоэл Эмбиид проник в трёхсекундную зону соперника, в посте сделал скидочку на Хардена, который оказался точен с «трёшки» — 116:115 — хозяева повели! Маркус Смарт тоже ответил точным дальним попаданием, но было слишком поздно.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.