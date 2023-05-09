Интриге — быть? Лонни Уокер выдал четверть жизни в матче с «Голден Стэйт»

Сегодня, 9 мая, — очередной игровой день в рамках розыгрыша плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-1) принимал действующих чемпионов Ассоциации в лице «Голден Стэйт Уорриорз» (1-2).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт Уорриорз»

С первых минут сложилось впечатление, что бигмен «Лейкерс Энтони Дэвис, который с ходу набрал первые четыре очка команды, проведёт достойный матч. Две потери, три персональных замечания «Голден Стэйт» и три штрафных броска в пользу хозяев — причины, по которым Стив Керр взял ранний тайм-аут.

Однако до середины первой четверти команды присматривались друг к другу, не было желающих сделать первый рывок. Роль догоняющего никто не брал. Броски тоже не шли у обеих команд: за две минуты до окончания вступительной четверти (18:16) «Лейкерс» выдали 6 из 19 с игры, 0 из 3 — из-за дуги; при одной потере. «Уорриорз» аналогично — 7 из 18 и 2 из 10 — «трёшки». «Озёрники» предпочли заигрывать Леброна в посте — это был беспроигрышный вариант. Дрэймонд Грин, кстати, успел отметиться курьёзным моментом, отдав передачу (на самом деле совершил потерю) тренеру «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

За первую 12-минутку Стив Керр и Дарвин Хэм не стеснялись использовать ротацию состава. Так, у хозяев на паркете появились девять разных баскетболистов, у гостей — 10. А четверть так и осталась малорезультативной — 22:21. Стефен Карри и Клэй Томпсон на двоих совершили пять бросков. Вторую четверть «Голден Стэйт» начал с четырёх удачных владений подряд, везде — набранные очки и вынужденный тайм-аут Хэма. Тем не менее «Лейкерс» продолжали доминировать на щите, о чём можно сразу подумать про себя: «озёрники» выиграют при условии, что щит будет на их стороне, и физически не станут уступать сопернику. Всё-таки не так много свистков будет».

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Броски не залетали в кольцо, процент не увеличивался у обоих коллективов. К 4:37 (38:38) гости реализовали четыре броска из-за дуги за 17 попыток, тем временем хозяева — 13 из 28 с двухочковой дистанции. Баскетболисты ушли на большой перерыв при счёте 52:49 в пользу «воинов». Стефен Карри, который к этому моменту поучаствовал в 20–25 розыгрышах пик-н-ролла, оставил заявку на трипл-дабл: 17 очков, семь подборов и семь передач. В составе «Лейкерс» по 19 и 11 очков у Энтони Дэвиса и Леброна Джеймса. Отдельно стоит выделить процент реализации «трёшек» хозяев за первую половину — катастрофические 18,2%. В трёхсекундной зоне играли лучше «Уорриорз» — 32 очка против 22 «озёрников».

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вторая половина пошла под диктовку гостей, предложивших восьмиочковый рывок. Ответ последовал незамедлительно: хозяева ответили 10:0 — постарались Леброн Джеймс и Остин Ривз. Но на этом «прыжки» не прекратились. «Уорриорз» организовали очередные 9:0. «Лейкерс» взяли тайм-аут — осталось всего три за 19 минут до конца основного времени. Возможно, после этого рывка многие наверняка подумали про себя: «В принципе, тут осталось только увеличить преимущество, чтобы лидеры «воинов» отдыхали в четвёртой четверти».

Но всё же «озёрники» на старте заключительной 12-минутки ответили 7:0, сделав, таким образом, счёт 84:84. В дело вступает Лонни Уокер, заключивший с «Лейкерс» прошлым летом контракт на $ 6 млн. Так, после трёхочкового с фолом Стефена Карри за восемь минут до конца защитник сравнивает счёт — 90:90. Затем подопечные Керра увеличили преимущество — 90:94 — благодаря эффектной передаче Стефена Карри и завершению Эндрю Уиггинса. Остин Ривз впоследствии уравнял баланс — 94:94. Встреча плавно перетекла в клатч.

И снова активное давление от «Уорриорз»: сначала Карри набирает два очка (96:94) — Хэм берёт тайм-аут. Уокер сравнивает, но Клэй Томпсон отвечает попаданием из-за дуги — 99:96. Леброн Джеймс заработал на себе нарушения правил и дважды удачно исполнил штрафные броски (98:99). Лонни, некогда подопечный Грега Поповича, выводит хозяев вперёд — 100:99. А дальше — нарушение правил на Леброне со стороны Карри (102:99) и ответочка от самого Стефена — 102:101.

А здесь внезапно в Энтони Дэвиса, который дважды отзщащищался против Стефена Карри, вселился дух Кевина Лава образца 2016 года. Единственное — нужно найти отличие от того самого момента за 2016 год. Первое — Кевин Лав белый; второе — у Карри были две попытки.

Видео доступно в телеграм-канале «Чемп.Баскет». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Шансы отыграться у «Голден Стэйт» были, правда, Дрэймонд Грин, совершивший потерю за десять секунд до конца, подвёл. Дэвис перехватил мяч, но гости заработали спорный мяч и очередную попытку. При вбрасывании Дэвис неудачно выбил мяч в руки Стефена Карри, который завалился на паркет и отдал пас в никуда.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Лонни Уокер, набравший все 15 очков в последней четверти, получил справедливую похвалу от Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса. 24-летний защитник, который первые четыре сезона провёл в «Сан-Антонио Спёрс», запомнит этот матч навсегда. Особенно если «Лейкерс» пройдут в следующий раунд. От этого обиднее должно быть Стефену Карри, чей трипл-дабл из 31 очка, 14 передач и 10 подборов (третий за карьеру в плей-офф) ушёл на второй план. Леброн, Дэвис и Остин Ривз набрали на троих 71 очко — у нас 3-1 в серии в пользу «Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.