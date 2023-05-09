«Словно сам бог говорит». Как Леброн впервые встретил Майкла Джордана

Когда речь заходит о величайших игроках в истории баскетбола, два имени будут упомянуты непременно – Майкл Джордан и Леброн Джеймс. Им так и не удалось выйти на одну площадку в НБА: Эм Джей провёл свой последний матч за два месяца до того, как 18-летний Брон пришёл в лигу. Но на тот момент они уже были знакомы – двумя годами ранее юный Джеймс повстречал своего кумира в Чикаго.

История об их первой встрече описана в биографической книге Джеффа Бенедикта «Леброн». В 2001 году 16-летний Джеймс и его друг детства, Маверик Картер, были приглашены в спортивный зал, где практиковался Джордан и другие звёзды НБА. Там ему и довелось впервые пообщаться с Эм Джеем.

«Тем летом ходили слухи, что Майкл Джордан в возрасте 38 лет может во второй раз вернуться с пенсии. Под влиянием этих слухов Леброн и Маверик отправились в Чикаго, чтобы провести неделю с Грегом Райаном, тренирующим в Hoops (известный баскетбольный зал в «Чикаго». – Прим. «Чемпионата»). По прибытии они встретили более десятка ведущих игроков НБА – Анферни «Пенни» Хардуэя, Рона Артеста, Пола Пирса, Джерри Стэкхауза, Антуана Уокера, Тима Хардуэя, Майкла Финли, Джувана Ховарда, Чарльза Оукли и других. Это было собрание самых больших и жёстких защитников в лиге, а также её самых талантливых атакующих игроков. Каждый день они приезжали, проводили часовую силовую тренировку, а затем играли в баскетбол.

Джордана рядом не было. Но его личный тренер, Тим Гровер, руководил этим местом. И для Леброна это была возможность побывать в святая святых Джордана, посмотреть, как тренируются одни из величайших игроков в мире. Было ясно, что в этом мире нет «мальчиков». Эти парни были мужчинами.

Леброн в старшей школе Фото: Bob Leverone/Getty Images

Мускулистые, обливающиеся потом, они не играли – они бегали, бились и разговаривали на своём собственном уникальном языке.

Игроки НБА не обращали особого внимания на Леброна. Но в середине недели Гровер договорился, чтобы тот принял участие в одной из игр. Брон зашнуровал кроссовки. Словно незваный гость, он ступил на паркет и сразу понял, что он не похож ни на один из тех, на которых он бывал раньше. Размеры были те же. Но игроки были настолько больше, что разглядеть путь под кольцо было куда сложнее. Руки у всех были настолько длиннее, что пространство для передачи было намного уже. Площадка как будто уменьшилась.

В итоге Леброн защищался против Джерри Стэкхауза, который загнал его в угол, продемонстрировав, что тот не готов обороняться на таком уровне. А Антуан Уокер всё время говорил гадости, давая Леброну понять, что его ждёт в НБА.

Но Леброн сохранил самообладание. Хотя ему было трудно в обороне, он смог побороться с парнями в нападении, сделав несколько впечатляющих передач и выбив пару бросков. Получить пас от великого игрока НБА и превратить его в бросок – это огромный заряд уверенности.

В конце каждого дня, когда все игроки уходили, Леброн и Маверик оставались, чтобы помочь Гроверу навести порядок. Однажды они, когда уже собирались уходить, заметили красный «Феррари», проезжавший по улице. А когда машина остановилась, они увидели, кто был за рулём – Майкл Джордан.

«Чёрт возьми», – сказал Маверик.

Леброн застыл, глядя на Джордана, который вышел из машины и направился к ним. Он никогда не видел своего кумира вблизи. Казалось, будто он парит в воздухе.

У Джордана в тот момент было много забот. После трёхлетнего перерыва он готовился к возвращению. Он понимал, что в его возрасте, вероятно, уже не сможет играть на том уровне, к которому люди привыкли. Один из уроков, который он усвоил в ходе своей карьеры, заключался в том, что невозможно оправдать ожидания других людей. Всё, что он может сделать, это установить свои собственные ожидания и стараться соответствовать им. Ещё один урок – сила тишины. Он все ещё никому не рассказывал о своих планах вернуться. Держал всё это в секрете.

Майкл Джордан Фото: Andy Lyons/Getty Images

Подходя к спортзалу, Джордан посмотрел на Леброна, поздоровался и пригласил его и Маверика вернуться внутрь. Они последовали за Джорданом в тренажёрный зал. Гровер и Райан присоединились к ним. Больше никого не было.

Джордан улыбнулся Леброну, парню, который, как говорили люди, станет его наследником. Леброн встретил его взгляд. Посреди тренажёров Джордан поддерживал небольшую беседу, говоря в общих чертах об НБА и о том, что значит быть профессионалом.

Леброн слушал и кивал. Ощущения были слишком сюрреалистичными, чтобы их переварить. Разговор длился около 15 минут. И Джордан не дал никаких советов. Но он дал Леброну нечто более ценное, чем слова – номер своего мобильного телефона.

Маверик был ошеломлён. Леброн не знал, что сказать. На его ногах были кроссовки Air Jordan. А теперь номер Джордана был у него в кармане. В 16 лет Леброн присоединился к элитному клубу тех, кто мог напрямую связаться с Майклом.

Майкл Джордан Фото: Tim Boyle/Getty Images

Было уже поздно, когда Леброн и Маверик покинули Чикаго и пять с лишним часов ехали обратно в родной Акрон. Утром Леброн должен был отправиться в старшую школу святого Винсента и Мэри на первый день учебного года. На сон оставалось совсем немного времени. Но с Мавериком за рулём и Леброном, играющим роль диджея на пассажирском сиденье, музыка пульсировала из стереосистемы, пока они мчались по шоссе и пересекали границу штата Огайо. В перерывах между песнями они вспоминали о том, как встретили Джордана.

«Это было всё равно что слушать, как говорит бог», – сказал Маверик.

Леброн был на седьмом небе. За последние несколько месяцев он как будто прожил целую жизнь. Он не хотел, чтобы лето заканчивалось. В своём дневнике он кратко подвёл итоги своего пребывания в Чикаго:

«Мне не удалось поиграть с Майклом, но я успел пообщаться со многими другими ребятами из НБА и немного поговорить с ним. Он не дал мне никаких советов, просто сказал, чтобы я не терял голову. Мы все пошли ужинать в его ресторан – стейк и картофельное пюре были очень вкусными».

Вот так величайшие игроки прошлого и будущего познакомились в далёком 2001-м. С того момента прошло почти 22 года, 20 из которых Леброн отыграл в НБА. Он так и не повторил успех Джордана, завоевавшего шесть чемпионских перстней – и споры о том, кто же из них является номером один в истории НБА, не утихают по сей день. Но уже тогда Эм Джей знал, что стоящего перед ним 16-летнего парнишку ждёт большое будущее. И оказался прав.