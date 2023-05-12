Джейсон Тейтум — в одиночку! «Бостон» сделал 3-3 в серии с «Филадельфией»

Тренерский штаб «Бостона» пошёл на изменения в стартовой пятёрке: вместо разыгрывающего Деррика Уайта встречу с первых минут начал центровой Роберт Уильямс. Атака «Филадельфии» с первых минут казалась обречённой на провал, учитывая, что практически за первую половину четверти «Сиксерс» набрали три очка — помогло попадание форварда Пи Джея Такера из-за дуги после передачи Джеймса Хардена.

Тем не менее присутствие Роберта Уильямса оказало положительное воздействие на оборону «кельтов» в целом, но и на нападение гостей это никак не повлияло: Маркус Смарт, Джейлен Браун и Уильямс набрали первые 15 очков команды. При этом на экране монитора всё-таки ощущалась некая нервозность со стороны обеих команд и местных болельщиков.

Роберт Уильямс против Джоэла Эмбиида Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

В первой половине Джоэл Эмбиид провёл на скамейке запасных четыре минуты. Сам действующий MVP плох с игры: три реализованных броска из девяти попыток, где 0 из 2 — трёхочковые. «Бостон» предложил хозяевам попадания из-за дуги — 9 из 19 (47,4%) против 5 из 19 (26,3%) «Филадельфии». Процент «Сиксерс» попаданий с игры тоже не выдержит критики — 34,1 (15 из 44).

Самыми результативными в составе «Селтикс» стали защитники Маркус Смарт (15 очков и три подбора), Малкольм Брогдон со скамейки запасных (13 очков, два подбора и одна передач) и Джейлен Браун (11 очка, три подбора и три передачи). У хозяев — разыгрывающий Тайриз Макси (15 очков, три подбора и две передачи), Джоэл Эмбиид (12 очков и четыре подбора) и Джеймс Харден (шесть очков, три подбора и три передачи). Баскетболисты ушли на большой перерыв с цифрами 50:43 на табло в пользу «кельтов».

К началу заключительной 12-минутки баскетболисты «Филадельфии» уже лидировали с разницей в два очка (73:71), выиграв третью четверть со счётом 30:21. У Эмбиида, набравшего за этот промежуток восемь очков и четыре подбора, наконец настроился прицел — 3 из 4 с игры. Джеймс Харден активизировался, добавив в общий успех семь очков и пять результативных передач. Гости тем временем попали лишь 7 из 19 (36,8%), где самым результативным стал Роберт Уильямс и Джейлен Браун с шестью очками каждый.

Джейсон Тейтум вовремя подключается

Заключительную четверть без угрызения совести можно посвятить форварду «Бостона» Джейсону Тейтуму, в одиночку переигравшему оппонента. Тейтум провёл полный 12-минутный отрезок и стал автором 16 очков (4 из 8 — 50%; 4 из 4 штрафные — 100%). Примечательно, что игроки «Сиксерс» вместе взятые набрали безобразные 13 баллов (5 из 20 — 25%).

А за четыре минуты до конца основного времени звёздный форвард решил заставить нас забыть его провальные первые три четверти, где набрал три очка, попав 1 из 13 с игры, 0 из 6 из-за дуги и 1 из 1 — штрафные. Первое трёхочковое попадание пришлось за 4:16 при счёте 81:83 в лоб Джоэлу Эмбииду — 84:83. «Наконец-то Тейтум наладил связь с «трёшками!» — подметил комментатор трансляции. Затем за 3:38 Джейсон исполнил очередное попадание в фирменном стиле, но на этот раз через Тайриза Макси — 87:83.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Счёт теперь 89:84, пятиочковое преимущество «Селтикс». Тейтум получает передачу от Маркуса Смарта и бросает через Макси, который неудачно разменялся и не успел толком помешать форварду — 92:84. За 38 секунд до конца четвёртая «трёшка» — снова через Эмбиида — 95:84.

«Не имеет значения, как ты начал матч, важно, что ты показал в конце». Справедливо ли такое высказывание? В данном случае серия так или иначе переезжает в Филадельфию. В ожидании седьмого матча — самого главного в серии!