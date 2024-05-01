Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Динвидди объяснил, почему для него Леброн, а не Джордан — величайший игрок всех времён

Динвидди объяснил, почему для него Леброн, а не Джордан — величайший игрок всех времён
Аудио-версия:
Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Спенсер Динвидди поделился мнением о лёгком форварде и лидере команды Леброне Джеймсе.

«Для меня величайший игрок всех времён – Леброн. Если бы был драфт НБА всех времён, то под первым номером я бы выбрал его. Я бы сказал, что в глобальном масштабе Леброн является более крупной иконой. Джордан, как мне кажется, в каком-то смысле воспринимается больше как герой только потому, что он так сильно отличался от того, что видели раньше. Все мы уже видели доминирующих защитников и лёгких форвардов, когда пришёл Леброн», — приводит слова Динвидди Yardbarker.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками:

Ранее Леброн сделал заявление по поводу своего будущего в Национальной баскетбольной ассоциации.

Материалы по теме
Леброн Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android