Динвидди объяснил, почему для него Леброн, а не Джордан — величайший игрок всех времён

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Спенсер Динвидди поделился мнением о лёгком форварде и лидере команды Леброне Джеймсе.

«Для меня величайший игрок всех времён – Леброн. Если бы был драфт НБА всех времён, то под первым номером я бы выбрал его. Я бы сказал, что в глобальном масштабе Леброн является более крупной иконой. Джордан, как мне кажется, в каком-то смысле воспринимается больше как герой только потому, что он так сильно отличался от того, что видели раньше. Все мы уже видели доминирующих защитников и лёгких форвардов, когда пришёл Леброн», — приводит слова Динвидди Yardbarker.

Леброн Джеймс и Винисиус обмениваются футболками:

Ранее Леброн сделал заявление по поводу своего будущего в Национальной баскетбольной ассоциации.