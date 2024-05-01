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Евролига официально признала ошибку арбитров в матче «Барселона» — «Олимпиакос»

Евролига официально признала ошибку арбитров в матче «Барселона» — «Олимпиакос»
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Евролига провела проверку действий арбитров во время третьего матча плей-офф между «Барселоной» и «Олимпиакосом». Игра завершилась со счётом 82:82 в пользу испанцев.

За 16,3 секунды, которые оставались до конца четвёртой четверти игры, время, проведённое игроком «Барселоны» Томашем Саторански с мячом в руках перед броском, превышает пятисекундный лимит (согласно официальным баскетбольным правилам ФИБА — статья 17.3.1. Игроку, выполняющему бросок, не должно даваться более пяти секунд, чтобы забросить мяч). Судьи должны были зафиксировать нарушение, но не сделали этого.

Однако по второму эпизоду Евролига не выявила нарушений в действиях рефери. Тогда за секунду до конца овертайма защитник Филип Петрушев коснулся левой рукой плеча Джабари Паркера, который начинал прыжок, чтобы забросить мяч. Судьи поступили правильно и зафиксировали фол.

Согласно регламенту, данная ситуация подлежит обязательному и немедленному видеопросмотру в соответствии со статьёй 2.2. Фол, совершённый без учёта оставшегося времени на игровых часах (00:00) в конце любой четверти или любого овертайма, должен быть подвергнут проверке и пересмотру.

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