Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Баскония — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин отметил прогресс Руди Гобера в обороне

Дрэймонд Грин отметил прогресс Руди Гобера в обороне
Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в адрес центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«То, что Энтони Эдвардс сотворил с этими парнями, просто потрясает. Но послушайте — Руди больше не является никчёмным игроком. Он теперь действительно играет в обороне. Когда вы видите его на переключении, то он на высоте. Руди больше не сидит сложа руки. Когда его переключают на другого парня, то у него словно обостряются все рефлексы. Он действительно влияет на ход игры и успешно справляется с этим в обороне, в отличие от предыдущих игр. Несмотря на то что «Финикс» иногда отступал, пытаясь вернуть преимущество, они продолжали ставить Руди против Ройса О'Нила», — приводит слова Грина портал Sports Illustrated.

Материалы по теме
Руди Гобер похвалил Энтони Эдвардса после отличной игры против «Финикса»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android