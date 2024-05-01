Дрэймонд Грин отметил прогресс Руди Гобера в обороне

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался в адрес центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобера.

«То, что Энтони Эдвардс сотворил с этими парнями, просто потрясает. Но послушайте — Руди больше не является никчёмным игроком. Он теперь действительно играет в обороне. Когда вы видите его на переключении, то он на высоте. Руди больше не сидит сложа руки. Когда его переключают на другого парня, то у него словно обостряются все рефлексы. Он действительно влияет на ход игры и успешно справляется с этим в обороне, в отличие от предыдущих игр. Несмотря на то что «Финикс» иногда отступал, пытаясь вернуть преимущество, они продолжали ставить Руди против Ройса О'Нила», — приводит слова Грина портал Sports Illustrated.