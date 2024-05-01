Войнаровски ответил, попытаются ли «Лейкерс» задрафтовать Бронни Джеймса

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не станет выбирать сына лёгкого форварда команды Леброна Джеймса Бронни на предстоящем драфте НБА.

«Если речь о драфт-пиках «Лейкерс», то 17-й выбор – крайне важный актив для клуба, который, вероятно, будет задействован в большой сделке. «Лейкерс» не станут использовать его для выбора Бронни Джеймса», — сказал Войнаровски в эфире NBA Today.

Напомним, в конце июля прошлого года Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился.

Леброн Джеймс на дебютном матче Бронни в NCAA: