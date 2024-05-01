25-летний разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер стал отцом. Канадский игрок у себя в социальных сетях разместил новый пост, где показал фото сына. Ребёнка назвали Арес.

Фото: Из личного архива Шея Гилджес-Александера

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации этого сезона «Тандер» встречались с «Нью-Орлеан Пеликанс». Игроки «Оклахомы» победили в серии со счётом 4-0. Гилджес-Александер в четырёх играх плей-офф в среднем набирал 27,3 очка, совершал шесть подборов и отдавал пять результативных передач. В следующем раунде плей-офф «Оклахома» встретится с победителем пары «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Счёт в их серии сейчас ничейный – 2-2.

Гилджес-Александер приехал на матч «Тандер» на Tesla Cybertruck: