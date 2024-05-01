Томас Эртель отдал 600 результативных передач за время выступления в Единой лиге

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель стал 12-м игроком в истории Единой лиги ВТБ, преодолевшим отметку в 600 результативных передач. Об этом информирует пресс-служба лиги. Этого статистического показателя Эртель добился в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф с «Уралмашем» (69:72, 2-2 в серии).

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги нынешнего сезона Эртель занимает первое место по результативным передачам в среднем за игру (8,3) и третье — по суммарному количеству передач (223).

Ранее стало известно, что американский защитник «Уралмаша» Гарретт Нэвелс получил повреждение пальца ноги и не сможет помочь команде в оставшейся части сезона. Пятый матч «Зенит» и «Уралмаш» сыграют завтра, 2 мая, в Санкт-Петербурге.