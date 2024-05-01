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«Я прошу поддержки трибун». Паскуаль — о предстоящем матче с «Уралмашем»

«Я прошу поддержки трибун». Паскуаль — о предстоящем матче с «Уралмашем»
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о предстоящей пятой игре с «Уралмашем» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Завтра мы должны быть готовы сыграть от начала до конца, чтобы победить и пройти в полуфинал, а не рассматривать матч как, возможно, последний в этом сезоне. Это самое важное. Это один день, одна игра, которая равноценна финалу и в которой нам очень нужны болельщики. Мы приехали из Екатеринбурга, где полная арена поддерживала свою команду, было много давления. И нам нужна эта волшебная атмосфера дома, когда все болельщики помогают нам, потому что это будет очень сложная игра, полная эмоций, стресса и давления. И с поддержкой наших фанатов, я думаю, вместе мы сможем добиться этой важной победы. Мы не привыкли просить о чём-то, но на этот раз я действительно прошу поддержки трибун. Прошу всех болельщиков прийти сюда и помочь нам!» — приводит слова Паскуаля пресс-служба клуба.

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