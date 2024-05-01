Джабари Паркер сравнил Евролигу и НБА

Американский форвард «Барселоны» Джабари Паркер поделился мнением о разнице между Евролигой и Национальной баскетбольной ассоциацией, где он ранее выступал.

«В НБА часто команды проигрывают из-за преимущества соперников от свой площадки. Здесь по-другому. Очень часто, когда соперники приезжают к нам в Барселону, матчи получаются очень близкими. Так что речь в уровне конкуренции. В Европе отличный баскетбол», — приводит слова Паркера Eurohoops.

Напомним, в 1/4 финала Евролиги «Барселона» встречается с греческим «Олимпиакосом». После трёх матчей счёт в серии 2-1 в пользу каталонского клуба. Четвёртую игру команды проведут 2 мая в Греции.

«Барселона» переиграла «Олимпиакос» в овертайме и повела в серии: