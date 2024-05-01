Тим Хардуэй высказался насчёт потенциального возвращения Леброна Джеймса в «Майами Хит»

Член Зала славы и олимпийский чемпион 2000 года Тим Хардуэй высказался относительно потенциального перехода популярного американского игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в «Майами Хит».

«Этого не произойдёт. После того что случилось тогда, Пэт Райли не пойдёт ему навстречу», — приводит слова Тима портал Yardbarker.

Напомним, Леброн Джеймс выступал за «Майами Хит» на протяжении четырёх лет (с 2010 по 2014 год). В составе этой команды он смог повторить достижения Майкла Джордана, став за сезон-2011/2012 чемпионом НБА, MVP сезона, MVP финала НБА, а также олимпийским чемпионом на играх в Лондоне.

Сам Леброн пока не обозначил никаких планов насчёт своего будущего в НБА, заявив, что хочет провести время с семьёй.