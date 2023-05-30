Вот такая она, культура «Хит». Заход «Майами» — ещё не чемпионский, но уже исторический

Две недели назад ведущие баскетбольные аналитики оценили шансы «Майами» на выход в финал НБА в пренебрежительные 3%. Но, как гласит завирусившаяся публикация в социальных сетях «Хит», с фактами не поспоришь — теперь они 100-процентные чемпионы Восточной конференции.

В семи матчах от рук Джимми Батлера и компании пали «Селтикс». А ведь ещё по итогам шестой игры они стали четвёртым в истории коллективом, которому удалось перевести серию плей-офф в седьмую встречу, уступая до этого 0-3. Ни у одной команды НБА ещё не получалось отыграться после трёх подряд проигранных матчей, и «Бостон» хотел стать первой.

Но войти в историю могли либо одни, либо другие. И назло всем экспертам и прогнозам сделали это именно «Хит».

Джимми Батлер Фото: Maddie Meyer/Getty Images

«Майами» стал второй за всё время и первой с 1999 года командой с восьмым номером посева, пробившейся в финал НБА. Тогда это удалось «Никс» — в первом раунде они, кстати, прошли именно «Хит», имевших тогда первый номер. Потом был вынос «Атланты», в финале Востока отвалилась «Индиана», но в решающей серии «Нью-Йорк» всё же уступил «Сан-Антонио» Грега Поповича.

Между «Никс» и «Хит» в этой истории, кстати, есть ещё несколько пересечений. Начнём с того, что тот заход «Нью-Йорка» в плей-офф случился через четыре года после отъезда Пэта Райли. С 1991 по 1995 год он был главным тренером команды, а потом подал в отставку, чтобы стать наставником и по совместительству президентом «Майами» (этот пост Райли занимает по сей день). До него у «Хит» не было ни одной победной серии в плей-офф. Теперь они, пройдя «Никс» во втором раунде, в седьмой раз в истории франшизы сыграют в финале НБА, где их соперником станет «Денвер Наггетс». Ну а для Райли этот финал станет 19-м как для игрока, тренера или управленца.

Пэт Райли Фото: Michael Reaves/Getty Images

Если «Майами» удастся одержать победу над «Денвером», клуб из Флориды станет первым победителем НБА, сеянным в плей-офф под восьмым номером. На данный момент статус чемпиона с низшим номером посева принадлежит «Хьюстону». В 1995-м «Рокетс» под предводительством Хакима Оладжьювона завоевали перстни, будучи шестыми. У Батлера с «Хит» своё наследие: дважды они добирались до финала, имея пятый и восьмой номера посева — самые низкие в XXI веке.

Помимо прочего, в этом году «Майами» закрепил за собой статус первой команды, пробившейся в финал НБА после турнира плей-ин. «Хит» завершили регулярный сезон на седьмой строчке, но в первом отборочном матче уступили «Атланте», забравшей в итоге седьмой номер посева. За две минуты до окончания второй, решающей игры плей-ин с «Чикаго Буллз» они уступали в счёте. Однако ничто не остановило подопечных Эрика Споэльстры, для которого этот финал станет шестым в карьере.

«Майами» прошёл испытание «Милуоки», лучшей командой регулярки, «Нью-Йорком», а теперь и «Бостоном», вице-чемпионом прошлого сезона. В предыдущем плей-офф эти команды также встречались в финале Восточной конференции, но победу в семи, наоборот, одержали «Селтикс». Вот что тогда сказал Джимми Батлер:

«Мы должны найти ключ к постоянству. Я думаю, у нас было достаточно ресурсов для победы. В следующем году наших усилий будет достаточно. Мы снова окажемся в такой же ситуации, и мы добьёмся своего».

«Хит» празднуют победу на Востоке Фото: Adam Glanzman/Getty Images

Как в воду глядел. «Хит» действительно оказались в точно такой же ситуации и добились своего, отомстив «Бостону». Но теперь им предстоит последнее, самое серьёзное испытание — битва с «Наггетс».

С последней победы «Майами» над «Денвером», состоявшейся 19 марта 2018 года, прошло целых 1898 дней. Эта серия продлится как минимум ещё два дня — первый матч финала состоится в ночь на 2 июня. Так, в отличие от «Наггетс», имеющих к тому же преимущество домашней площадки, на отдых и подготовку у «Хит» будет совсем немного времени. На этот раз их шансы на победу оцениваются уже в 27% — но, как показывает практика, новоиспечённых чемпионов Востока прогнозы не волнуют.