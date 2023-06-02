Дебют Николы Йокича в финалах НБА — это исторический момент? Определённо

Статистика центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича сегодня впечатлила — очередной трипл-дабл с 27 очками (8 из 12 с игры, 10 из 12 — штрафные), 14 результативных передач и 10 подборов за 40 минут, проведённых на паркете. Это означает следующее:

Никола Йокич повторил достижение легендарного Тима Данкана 2003 года, став лидером своей команды к финальной серии по количеству очков, подборов, передач и блок-шотов. Никола Йокич — третий игрок в истории НБА с 450+ очками, 200+ подборами и 150+ передачами за конкретный розыгрыш плей-офф. Ранее это удавалось Ларри Бёрду и Леброну Джеймсу. Никола Йокич стал вторым игроком в финальных сериях НБА за последние 25 лет с 10+ очками и 10+ передачами за любую половину встречи. Кто первый? Леброн Джеймс. Никола Йокич установил рекорд для дебютантов в финальных сериях по количеству результативных передач — 14. Никола Йокич также стал вторым игроком в истории финальных сериях среди дебютантов, оформивших трипл-дабл. Первым был Джейсон Кидд. Список игроков с 25+ очками, 10+ подборами и 10+ передачами при 60% с игры в матчах финальных серий: Джимми Батлер, Леброн Джеймс, Джеймс Уорти и Никола Йокич.

Это естественные достижения сербского баскетболиста в первой игре серии плей-офф НБА с «Майами Хит», которая стала дебютной для 28-летнего игрока в финалах. Примечательно, что Йокич снова (уже в фирменном стиле) включился во второй половине, набрав за заключительные 24 минуты 17 очков (7 из 11 с игры), семь подборов и шесть передач.

Когда команда больше всего нуждается в нём, Никола тут как тут (если учесть то, как «Майами» начал заключительную четверть)! И это действительно должно пугать каждого оппонента — вспомнить достаточно серию с «Лейкерс».

Наблюдая за игрой Йокича, складывается впечатление, будто он даже не включился на сто процентов. И, возможно, если этого потребует случай, центровой ещё больше удивит поклонников. Единственный соперник Николы в этой серии — это Джамал Маррей в борьбе за награду MVP финала. Но кто раньше делает поспешные выводы и выбирает победителя судя по одному матчу, тот, как правило, может попасть впросак, а окружающие его обсмеют. Но мы рискнём.

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