Финалы НБА — всегда праздник! «Денвер» и «Майами» проведут первый матч. LIVE

Мы этого дождались, мы это заслужили! Две достойнейшие команды встретятся в финале НБА — «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Подопечные Майка Мэлоуна заняли первое место по итогам регулярного чемпионата и без проблем дошли до текущей стадии. «Денвер» отдыхал достаточно — их тонус остаётся под вопросом. А вот ребята Эрика Споэльстры пару дней назад закончили семиматчевую серию с «Бостон Селтикс». Примечательно, что «Майами» стал первой командой с 1999 года («Нью-Йорк Никс»), вышедшей в финал, будучи посеянной под восьмым номером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого матча. Начало — в 3:30 мск.

Лучшие скореры в плей-офф в составе «Денвера»:

Никола Йокич: 29,9 очка (53,8% с игры, 47,4% из-за дуги), 13,3 подбора и 10,3 передачи. Джамал Маррей: 27,7 очка (48% с игры, 39,8% из-за дуги), 6,1 передачи и 5,5 подбора. Майкл Портер-младший: 14,6 очка (45,5% с игры, 40,8% из-за дуги), 8 подборов и 1,8 передачи.

Лучшие скореры в плей-офф в составе «Майами»:

Джимми Батлер: 28,5 очка (48,3% с игры, 35,6% из-за дуги), 7 подборов и 5,7 передачи. Бэм Адебайо: 16,8 очка (49,2% с игры, 79,7% штрафные), 9,2 подбора и 3,8 передачи. Калеб Мартин: 14,1 очка (56,6% с игры, 43,8% из-за дуги), 5,7 подбора и 1,7 передачи.