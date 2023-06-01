Финалы НБА — всегда праздник! «Денвер» и «Майами» проведут первый матч. LIVE

Мы этого дождались, мы это заслужили! Две достойнейшие команды встретятся в финале НБА — «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Подопечные Майка Мэлоуна заняли первое место по итогам регулярного чемпионата и без проблем дошли до текущей стадии. «Денвер» отдыхал достаточно — их тонус остаётся под вопросом. А вот ребята Эрика Споэльстры пару дней назад закончили семиматчевую серию с «Бостон Селтикс». Примечательно, что «Майами» стал первой командой с 1999 года («Нью-Йорк Никс»), вышедшей в финал, будучи посеянной под восьмым номером.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого матча. Начало — в 3:30 мск.
Лучшие скореры в плей-офф в составе «Денвера»:
- Никола Йокич: 29,9 очка (53,8% с игры, 47,4% из-за дуги), 13,3 подбора и 10,3 передачи.
- Джамал Маррей: 27,7 очка (48% с игры, 39,8% из-за дуги), 6,1 передачи и 5,5 подбора.
- Майкл Портер-младший: 14,6 очка (45,5% с игры, 40,8% из-за дуги), 8 подборов и 1,8 передачи.
Лучшие скореры в плей-офф в составе «Майами»:
- Джимми Батлер: 28,5 очка (48,3% с игры, 35,6% из-за дуги), 7 подборов и 5,7 передачи.
- Бэм Адебайо: 16,8 очка (49,2% с игры, 79,7% штрафные), 9,2 подбора и 3,8 передачи.
- Калеб Мартин: 14,1 очка (56,6% с игры, 43,8% из-за дуги), 5,7 подбора и 1,7 передачи.
⚡️ Расклады по драфт-пикам обеих команд у нас такие:
«Денвер Наггетс»:
- Драфт-пики первых раундов — 9
- Драфт-пики вторых раундов — 5
- Незадрафтованные — 3
«Майами Хит»:
- Драфт-пики первых раундов — 8
- Драфт-пики вторых раундов — 0
- Незадрафтованные — 9
📸 Лига опубликовала список судей, которые будут обслуживать финальную серию. Думаю, не составит труда найти их имена.
Судейская бригада финальной серии НБА
Фото: Пресс-служба НБА
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