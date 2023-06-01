Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

«Денвер Наггетс» — «Майами Хит», 2 июня 2023: онлайн-трансляция первого матча финала плей-офф НБА

Финалы НБА — всегда праздник! «Денвер» и «Майами» проведут первый матч. LIVE
Артемий Берстенев
Никола Йокич и Джимми Батлер на пресс-конференции
Аудио-версия:
Комментарии
Главное баскетбольное событие года.

Мы этого дождались, мы это заслужили! Две достойнейшие команды встретятся в финале НБА — «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». Подопечные Майка Мэлоуна заняли первое место по итогам регулярного чемпионата и без проблем дошли до текущей стадии. «Денвер» отдыхал достаточно — их тонус остаётся под вопросом. А вот ребята Эрика Споэльстры пару дней назад закончили семиматчевую серию с «Бостон Селтикс». Примечательно, что «Майами» стал первой командой с 1999 года («Нью-Йорк Никс»), вышедшей в финал, будучи посеянной под восьмым номером.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию первого матча. Начало — в 3:30 мск.

НБА. Сетка плей-офф
НБА - плей-офф. Финал. 1-й матч
02 июня 2023, пятница. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Майами Хит
Майами
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Лучшие скореры в плей-офф в составе «Денвера»:

  1. Никола Йокич: 29,9 очка (53,8% с игры, 47,4% из-за дуги), 13,3 подбора и 10,3 передачи.
  2. Джамал Маррей: 27,7 очка (48% с игры, 39,8% из-за дуги), 6,1 передачи и 5,5 подбора.
  3. Майкл Портер-младший: 14,6 очка (45,5% с игры, 40,8% из-за дуги), 8 подборов и 1,8 передачи.

Лучшие скореры в плей-офф в составе «Майами»:

  1. Джимми Батлер: 28,5 очка (48,3% с игры, 35,6% из-за дуги), 7 подборов и 5,7 передачи.
  2. Бэм Адебайо: 16,8 очка (49,2% с игры, 79,7% штрафные), 9,2 подбора и 3,8 передачи.
  3. Калеб Мартин: 14,1 очка (56,6% с игры, 43,8% из-за дуги), 5,7 подбора и 1,7 передачи.
Live Артемий Берстенев

⚡️ Расклады по драфт-пикам обеих команд у нас такие:

«Денвер Наггетс»:

  1. Драфт-пики первых раундов — 9
  2. Драфт-пики вторых раундов — 5
  3. Незадрафтованные — 3

«Майами Хит»:

  1. Драфт-пики первых раундов — 8
  2. Драфт-пики вторых раундов — 0
  3. Незадрафтованные — 9
17:09 Артемий Берстенев

📸 Лига опубликовала список судей, которые будут обслуживать финальную серию. Думаю, не составит труда найти их имена.

Судейская бригада финальной серии НБА

Судейская бригада финальной серии НБА

Фото: Пресс-служба НБА

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023