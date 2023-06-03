«Попадёт в токсичную ситуацию». Фрэнк Вогель — идеальное решение для «Финикса»?

По окончании сезона в НБА сразу несколько топовых франшиз решились на кадровые перестановки в тренерском штабе, и одна из них — «Финикс». Там после поражения от «Денвера» в полуфинале Западной конференции распрощались с Монти Уильямсом, ещё два года назад выведшим команду в финал НБА. Он в итоге отправился в «Детройт», а вот в «Санз» отдали предпочтение наставнику с чемпионским перстнем — Фрэнку Вогелю.

По сообщениям инсайдеров, контракт специалисту предложили утром пятницы, 2 июня. На данный момент стороны близки к заключению долгосрочной сделки — ожидается, что Вогелю выдадут соглашение на пять лет и $ 31 млн (за год он будет получать в два раза меньше, чем Уильямс).

«Финикс» станет четвёртой командой в его карьере. С 2011 по 2016 год Фрэнк возглавлял «Индиану», с 2016-го по 2018-й — «Орландо», а с 2019-го по 2022-й — уже «Лейкерс».

Под его руководством «Пэйсерс» были главным соперником доминирующего на Востоке «Майами», где тогда выступал звёздный дуэт Леброна Джеймса и Дуйэна Уэйда. С Вогелем «Индиана» дважды добиралась до финала конференции и единожды — до полуфинала, но все три раза уступала «Хит» в серии. Уже тогда команду из Флориды возглавлял Эрик Споэльстра, и в результате между ним и Вогелем зародилось своеобразное соперничество.

В 2014-м, ещё будучи тренером «Пэйсерс», Фрэнк описывал его как отношения между старшим и младшим братьями:

«Младший брат проводит всю свою жизнь, будучи мальчиком для битья. Старший обыгрывает его на спортивных соревнованиях, в баскетболе один на один и всё такое. И все эти годы избиений подталкивают их к тому, чтобы в конце концов младший брат взял верх над старшим. Это то, что мы надеемся сделать».

«Отомстить» Споэльстре у него наконец получилось в 2020-м, но уже с «Лейкерс». Команды встречались в финале НБА, где победу в шести матчах одержал «Лос-Анджелес» Вогеля. Их очередная дуэль, само собой, не обошлась без участия Леброна Джеймса — выступая против своей бывшей команды, он стал MVP финальной серии.

Фрэнк Вогель празднует чемпионство с «Лейкерс» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Чемпионский сезон-2019/2020 был дебютным для Вогеля в Лос-Анджелесе. Тогда его команда стала третьей в лиге по защитному рейтингу, а ещё через год — первой. И это неудивительно — специалист давно известен тем, что выстраивает для своих коллективов высокоуровневую игру в обороне. При нём лучший деф-рейтинг в НБА имели не только «Лейкерс», но и «Индиана» в сезонах-2012/2013 и 2013/2014.

Предполагается, что именно из-за этого «Санз», которым так необходимо прибавить в обороне, сделали выбор именно в пользу Вогеля. Ведь ещё несколько недель назад ожидалось, что их новым тренером станет Кевин Янг, бывший ассистентом Монти Уильямса. На этом настаивал эксперт Билл Симмонс, который в итоге был вынужден «признать поражение» в социальных сетях. По его информации, на протяжении некоторого времени Янг действительно был кандидатом номер один, и добиться его назначения активно пытался Девин Букер. Но в итоге новый владелец «Финикса» Мэтью Ишбия решил, что команде нужен кто-то «более яркий и опытный».

Среди других кандидатов на пост были Док Риверс, бывший наставник «Филадельфии», а также уволенный из «Торонто» Ник Нёрс, который в итоге и заменил последнего в «Сиксерс». Ну а Янг, по слухам, может остаться в команде в роли ассистента.

Уже сейчас можно сказать, что в это межсезонье одной лишь сменой тренера «Санз» не ограничатся. Назначение Вогеля лишь подчеркнуло существующую проблему с нехваткой в команде оборонительных ресурсов — но это не единственное, что вызывает опасения.

Существует мнение, что специалисту не хватит авторитета, чтобы справиться с новой звездой «Финикса» Кевином Дюрантом. Ещё в «Бруклине» Кей Ди дал понять, что тренировать его — это задача не из простых. Встаёт вопрос: справится ли с ней Вогель? Особенно если учесть, что под конец пребывания в «Лейкерс» у него сложились непростые отношения с подопечными. По слухам, в раздевалке наставника не уважали, а на площадке игнорировали его инструкции и наставления.

«Я большой поклонник Фрэнка Вогеля. Все хорошо о нём отзываются. Он делает упор на оборону. Но в «Финиксе» он попадёт в очень токсичную ситуацию», — сказал эксперт Джейсон Макинтайр.

Кевин Дюрант Фото: Christian Petersen/Getty Images

К тому же новый владелец «Санз» Мэтью Ишбия планирует и дальше участвовать в принятии важных решений, что также может усложнить ситуацию для Вогеля.

Многие опасались, что увольнение Монти Уильямса разрушит культуру, созданную им внутри команды. Но культура культурой, а за чемпионство бороться хочется — поэтому в «Финикс» и пригласили Вогеля. Ему, конечно, ещё предстоит найти общий язык и с Дюрантом, и с Ишбией. Но о назначении специалиста пока не было объявлено официально. Посмотрим, какие перемены ждут «Санз». Если переговоры, конечно, не сорвутся в самый последний момент.