«Заработал бы целое состояние». Как «Бостон» пытался заполучить Майкла Джордана

Если бы карьера легендарного Майкла Джордана не прервалась на два года в 1993-м, он был бы восьмикратным победителем НБА. Причём необязательно в составе «Чикаго Буллз». Ведь команда, ставшая пристанищем для величайшего игрока в истории, могла упустить и самого игрока, и три чемпионских трофея вместе с ним.

В 1994 году, когда Майкл Джордан уже вовсю покорял бейсбольные поля вместо баскетбольных площадок, в его окончательный уход верили далеко не все. В рядах скептиков оказался и Эм Эл Карр – бывший генеральный менеджер «Бостона». Его команда тяжело переживала завершение карьеры Ларри Бёрда в 1992-м, а потом и внезапную смерть капитана Реджи Льюиса, скончавшегося от инфаркта на тренировке в 1993-м. «Селтикс» отчаянно нуждались в новом лидере, и стать им мог не кто иной, как Майкл Джордан.

Карр горел этой идеей настолько, что за одну лишь возможность переговорить с Джорданом был готов отдать «Чикаго» пик первого раунда.

«У нас с Джерри (Краузе, тогдашним генменеджером «Чикаго». – Прим. «Чемпионата») был разговор. Он это отрицает, но это абсолютно не соответствует действительности. Я связался с Джерри, понимая, что Майкл ушёл из баскетбола. Но я знал, что он ушёл не навсегда.

Он сказал: «Ну, Эм Эл, Майк не вернётся. Он завершил карьеру». Я знал, что он вернётся. Но Джерри отрицал этот факт, полагаю, чтобы сохранить лицо перед своими владельцами. Если бы у Майкла был шанс приехать в Бостон, надеть зелёное джерси, это было бы здорово с точки зрения маркетинга. Он бы заработал целое состояние», – сказал Карр.

Эм Эл Карр Фото: Allsport/Getty Images

Он надеялся уговорить Джордана вернуться в баскетбол, но уже в Бостоне. Они оба были уроженцами Северной Каролины, и Карр знал Эм Джея ещё задолго до его прихода в НБА.

«Я подумал, что могу использовать эту связь, чтобы уговорить Майка вернуться. И если по какой-то причине он вернётся в цветах «Селтикс», то это станет для него совершенно новым маркетинговым ходом, который сорвёт всем крышу», – сказал Эм Эл.

Однако дальше разговоров дело не продвинулось, и вскоре Джордан остался в Чикаго. А вот «Бостон» летом 1994-го сосредоточился на подписании Доминика Уилкинса. В том году «Атланта», за которую Дом выступал почти 12 лет, обменяла его в «Клипперс» посреди сезона. Ну а по его окончании игрок стал свободным агентом и перебрался в «Селтикс».

И если бы Карру удалось каким-то чудом заполучить Джордана, именно Уилкинс стал бы его напарником в сезоне-1994/1995. Сам Доминик был бы только рад, вот только спустя долгие годы он признался, что в слухи о возможном переходе Его Воздушества в «Бостон» не верит.

«Мне бы понравилось играть с ним, шутите? Это было бы здорово. Мы бы прошли дальше в плей-офф, это точно (тогда «Селтикс» уступили «Мэджик» в первом раунде. – Прим. «Чемпионата»). Но, если бы это было правдой, вы бы услышали об этом раньше», – сказал Уилкинс.

Майкл Джордан в «Чикаго Уайт Сокс» Фото: Jim Gund/Getty Images

С переходом в «Бостон» карьера Джордана могла сложиться совсем иначе. Но поклонникам всё же было не суждено увидеть его в зелёном джерси с номером 45 – именно такой он носил в бейсболе и был бы вынужден выбрать в «Бостоне», так как 23-й был выведен командой из обращения в честь Фрэнка Рэмси. В 1995-м Эм Джей вернулся в «Чикаго», а всё остальное – уже история, которая не терпит сослагательного наклонения.