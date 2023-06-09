Самое время дожимать? «Денвер» и «Майами» проведут четвёртый матч. LIVE
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Смогут ли «Наггетс» повести в серии со счётом 3-1?
Во многом определяющий матч нас ожидает в финале НБА — под номером четыре. Здесь мы либо увидим сохранение игровой интриги, либо «Денвер Наггетс» сделает комфортные 3-1 в серии, а после доведёт дело до конца на своей площадке и отпразднует чемпионство. Гадать не будем, наша задача — наблюдать! А мы вам поможем с этим.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию четвёртой встречи.
НБА - плей-офф. Финал. 4-й матч
10 июня 2023, суббота. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лучшие скореры «Майами» в финальной серии:
- Бэм Адебайо: 23 очка (46,7% с игры, 86,7% — штрафные), 13 подборов и 4 передачи.
- Джимми Батлер: 20,7 очка (42,1% с игры, 36,4% из-за дуги), 6,7 передачи и 4,3 подбора.
- Гэйб Винсент: 16,3 очка (47,2% с игры, 45,5% из-за дуги), 2,7 передачи и 1,3 перехвата.
Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:
- Никола Йокич: 33,3 очка (59% с игры, 44,4% из-за дуги), 14 подборов и 9,3 передачи.
- Джамал Маррей: 26 очков (50,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 10 передач и 6,7 подбора.
- Аарон Гордон: 13 очков (63% с игры, 66,7% из-за дуги), 7,7 подбора и 2,7 передачи.
Live Артемий Берстенев
📊 Приветствие-статистика
Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич — первый игрок в истории финальных серий НБА с 100+ очками, 40+ подборами и 20+ передачами за трёхматчевый отрезок. Добрый день! А у кого-то вечер.
Комментарии
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