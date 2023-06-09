Самое время дожимать? «Денвер» и «Майами» проведут четвёртый матч. LIVE

Смогут ли «Наггетс» повести в серии со счётом 3-1?

Во многом определяющий матч нас ожидает в финале НБА — под номером четыре. Здесь мы либо увидим сохранение игровой интриги, либо «Денвер Наггетс» сделает комфортные 3-1 в серии, а после доведёт дело до конца на своей площадке и отпразднует чемпионство. Гадать не будем, наша задача — наблюдать! А мы вам поможем с этим.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию четвёртой встречи.

Лучшие скореры «Майами» в финальной серии:

Бэм Адебайо: 23 очка (46,7% с игры, 86,7% — штрафные), 13 подборов и 4 передачи. Джимми Батлер: 20,7 очка (42,1% с игры, 36,4% из-за дуги), 6,7 передачи и 4,3 подбора. Гэйб Винсент: 16,3 очка (47,2% с игры, 45,5% из-за дуги), 2,7 передачи и 1,3 перехвата.

Лучшие скореры «Денвера» в финальной серии:

Никола Йокич: 33,3 очка (59% с игры, 44,4% из-за дуги), 14 подборов и 9,3 передачи. Джамал Маррей: 26 очков (50,8% с игры, 38,1% из-за дуги), 10 передач и 6,7 подбора. Аарон Гордон: 13 очков (63% с игры, 66,7% из-за дуги), 7,7 подбора и 2,7 передачи.