У «Майами» — блестящий плей-офф в целом. Но «Денвер» просто лучше.

Йокич и Маррей тащат «Денвер» в финале НБА? Нет, есть Гордон — про него тоже нужно писать

Форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон теперь не какой-то там данкер, который одно время соревновался с Заком Лавином за звание лучшего исполнителя бросков сверху. Аарон Гордон — важный элемент «Денвера», третий скорер команды в нынешнем розыгрыше плей-офф. В финальной серии форвард набирает в среднем 16,5 очка, 7,3 подбора и 3,5 передачи.

Четвёртый матч с «Майами Хит»

Возможно, сегодняшнее выступление — лучшее из тех, что мы видели в исполнении Гордона. Его 27 очков (11 из 15 с игры, 3 из 4 — трёхочковые) — лучший карьерный показатель в плей-офф. Второй вообще выпадает на плей-офф — 2019, когда Аарон выступал за «Орландо Мэджик», — в серии с «Торонто Рэпторс».

Помимо 27 очков, у Гордона также семь подборов и пять результативных передач. Примечательно, что его показатель «плюс-минус» — «+29» — наивысший в команде («+22» — Джамал Маррей; «+16» — Кентавиус Колдуэлл-Поуп).

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Перфоманс форварда особенно выделяется, учитывая, что основные лидеры «Наггетс» Никола Йокич и Джамал Маррей были не так хороши в вопросах реализации бросков: 5 из 17 для Джамала и 8 из 19 — Никола.

Впечатляет игра в обороне Аарона: так, он помог своим ребятам в третий раз за серию с «Майами» не допустить оппоненту набрать как минимум 100 очков. А что говорил об обороне сам игрок?

Когда мне будет лет 90, я буду сидеть в своём кресле-качалке и рассказывать детям, что да, в своё время я закрывал Леброна и Батлера. Это часть игры, я просто делаю то, что требуется команде. Всё дело в общих усилиях. Чтобы успешно обороняться, нужны все пять человек на площадке

Очень хорошие слова, Аарон! Он, как минимум, жизненно важный игрок нынешнего ростера «самородков». Кто бы мог подумать, что Гордон 2023 года будет намного отличаться от той версии, что мы видели в 2014-2018 годах? Возможно, это эффект Николы Йокича.

Но представить условно пару лет назад, что Аарон в финале НБА поможет «Денверу» довести дело до 3-1, проблематично. Такие истории только украшают происходящее на площадке.

«Почему не Брюс Браун, у которого 21 очко, а именно Гордон?» — вежливо можете спросить вы. И вполне справедливо.