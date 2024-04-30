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Названы планы «Лейкерс» относительно Бронни Джеймса

Названы планы «Лейкерс» относительно Бронни Джеймса
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Команда НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» в 2024 году готова задрафтовать Бронни Джеймса – сына лёгкого форварда и лидера команды Леброна Джеймса. Об этом информирует издание The Athletic. Сообщается, что калифорнийская команда всерьёз настроена осуществить мечты Леброна играть вместе с сыном.

Напомним, у Леброна есть опция выхода из контракта с «Лейкерс» в межсезонье-2024. Ранее он не раз заявлял, что хотел бы закончить карьеру в НБА вместе с Бронни – за какую бы команду тот ни выступал.
Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.

Ранее «Лос-Анджелес» проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 1-4 в серии в рамках первого раунда плей-офф НБА, закончив борьбу в этом сезоне.

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