Леброну задали прямой вопрос, был ли матч с «Наггетс» его последним за «Лейкерс»

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время пресс-конференции после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» получил вопрос по поводу своего будущего в калифорнийской команде. У Джеймса поинтересовались, будет ли состоявшаяся игра последней для него в составе «Лейкерс».

«Ценю ваш интерес, но я не стану отвечать на этот вопрос», — сказал Джеймс.

Напомним, «Лос-Анджелес» уступил «Денверу» со счётом 1-4 в серии. Пятый и решающий матч команда проиграла со счётом 106:108. Леброн в этой встрече набрал 30 очков, совершил девять подборов и отдал 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Наггетс» стал разыгрывающий Джамал Маррей, в активе которого 32 очка, три подбора и семь передач.

Главные новости дня: