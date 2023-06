Футбол, кроссовки и хейт. Ламело Болл залечил травму и колесит по Европе

21-летний Ламело Болл — лучший новичок 2021 года в НБА, участник Матча всех звёзд — 2022 и второй самый молодой в истории игрок, набравший 1000 очков, подборов и передач. Но количество травм, которые он перенёс в столь юном возрасте, невольно заставляют переживать — особенно после того, как его старший брат Лонзо перенёс три операции на одном колене.

В сезоне-2022/2023 Мело провёл всего 35 матчей. Весь год он страдал из-за проблем с обоими голеностопами: трижды заработал растяжение левого, а в начале марта — перелом правого, после чего был вынужден перенести операцию и пропустить остаток регулярки.

Но на то, чтобы окончательно восстановиться, у Мело есть ещё три месяца. Времени предостаточно, так что в начале июня он решил отправиться в небольшой тур по Европе под эгидой его технического спонсора — Puma.

The Melo Faster Tour прошёл в четырёх больших городах Старого света: Милане, Берлине, Париже и Лондоне. Главной повесткой стало продвижение именных моделей кроссовок Ламело — Puma MB. 01, MB. 02 и MB. 03, которая появится в продаже осенью. На мероприятии были представлены все существующие расцветки, включая самую свежую под названием Be You, выход которой состоялся 9 июня.

Ламело Болл в Лондоне Фото: PUMA Basketball

Всего посетить тур смогли 1000 человек — по 250 в каждом городе. Входные билеты разыгрывались онлайн путём проведения лотереи. При этом несколько счастливчиков получили «золотые» билеты, дававшие право встретиться с Ламело один на один.

На каждом из четырёх мероприятий также присутствовали специальные гости вроде других спортсменов или блогеров. Ивент в Париже, например, посетил полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Франции по футболу Кингсли Коман. Там Болл, кстати, проиграл блогеру в состязании по трёхочковым, за что подвергся критике в социальных сетях.

В Италии Мело побывал на матче «Милана», болельщиком которого является. Там он пообщался с лучшим бомбардиром команды Рафаэлом Леау, а также с легендой клуба Паоло Мальдини. Забавно, что уже на следующий день того уволили с поста технического директора команды.

Ламело Болл и Паоло Мальдини Фото: Социальные сети «Милана»

В Лондоне обошлось без больших имён. Тур посетили разве что Джоэл Хенри, один из лучших данкеров Великобритании, несколько игроков из местного чемпионата и ряд популярных в социальных сетях ценителей кроссовок.

Встреча проходила в самом центре города, в модном районе Шордитч. Испортить баскетбольную атмосферу ещё до её начала пытались местные протестующие, призывавшие бойкотировать бренд из-за ситуации в Палестине — Puma является главным спонсором футбольной ассоциации Израиля. Но после небольшой очереди и проверки на входе шум политических лозунгов остался позади.

Внутри гостей ждали небольшая баскетбольная площадка, диджей-сет и отдельный зал, посвящённый кроссовкам и Ламело в целом. До появления самого игрока всех желающих небольшими группами выпускали побросать по кольцу или посоревноваться один на один за символические призы от организаторов.

До самого Болла на площадку также вышел его персональный тренер и бывший игрок НБА — Джермейн Джексон-старший. За шесть лет он принял участие всего в 135 матчах, но поиграл за «Торонто», «Атланту», «Нью-Йорк», «Милуоки» и «Детройт», где в дальнейшем занимал должность ассистента с 2015 по 2018 год.

Ламело Болл в Лондоне Фото: PUMA Basketball

Джексон провёл короткую практику с группой юниоров, после чего к ним присоединился сам Болл. Выглядел он так, будто недавняя травма его совершенно не беспокоит. Именные кроссовки, чёрный спортивный костюм, излюбленные «гриллзы». Мело активно передвигался по площадке, оформил десяток-другой бросков и даже пару лёгких данков. После этого он ответил на несколько вопросов от гостей, подписал бесчисленное количество джерси и кроссовок, после чего удалился.

Наконец-то увидеть Ламело с мячом в руках было приятно. Ещё недавно он передвигался на костылях, но уже сейчас с разыгрывающим всё в порядке: по словам Джексона, игрок вернулся к ежедневным многочасовым тренировкам с мячом. Ожидается, что он полностью восстановится к сентябрьскому тренировочному лагерю: в межсезонье Болл планирует поработать над укреплением голеностопа и, возможно, рассмотреть вариант с ношением фиксаторов.

Даже в отсутствие Ламело его «Хорнетс» преобразились под конец чемпионата. Теперь же им предстоит сделать второй выбор на драфте-2023. Ожидается, что «Шарлотт» отдаст выбор Скуту Хендерсону, который, кстати, также сотрудничает с Puma. Так что уже в следующем сезоне у здорового Болла может появиться талантливый сверстник. Может, хотя бы с ним Мело сможет наконец-то выйти в плей-офф.