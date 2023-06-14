Сербия, Испания или Франция? Пять главных команд женского Евробаскета

Женский Евробаскет всегда был событием для российской баскетбольной общественности. Если по ходу сезона внимания девчонкам уделялось не так много, то именно во время выступления сборной всё менялось. Главным фактором, конечно, являлся результат, который женская команда давала. Абсолютно на любом турнире россиянки входили в число претендентов на медаль. А в Европе порой и бронза считалась неудачным выступлением.

Однако времена поменялись стремительно. Ровно 10 лет назад наша команда отправилась во французский Ванн в статусе действующих чемпионов континента. После Игр в Лондоне и четвёртого места в отставку был отправлен Борис Соколовский, а на его место был выбран Альфредас Вайнаускас. Смена поколений уже была в разгаре, но Илона Корстин ещё согласилась на участие. Никто не мог предположить, что наши девчонки сенсационно не выйдут из группы и покинут турнир задолго до решающих игр.

С тех пор у нас ни одной медали. Возросшая конкуренция заставляла по-новому принимать действительность, где уже не две и не три сборные боролись за трофей. К примеру, несколько последних турниров в статусе фаворита ходит сборная Бельгии. Именно бельгийки на прошлом Евробаскете в 2021 году последовательно обыграли сборные России и Беларуси. Причём последних победили в матче за бронзу. А ведь есть ещё Сербия, Испания, Франция, Турция, Чехия…

«Чемпионат» обратился к экс-капитану женской сборной России, чемпионке Европы и победительнице женской НБА Евгении Беляковой, чтобы выделить пять главных претендентов на победу в предстоящем континентальном первенстве.

Сербия

Национальная команда Сербии переживает смену поколений. На чемпионате мира выступили невнятно, но главный тренер выиграла Евролигу, а два игрока были у неё в команде и получали хорошее игровое время. Несколько игроков из сборной Сербии выступали в нашем чемпионате, прибавляя по ходу сезона.

Лидеры провели отличный сезон в Евролиге. Самое интересное будет — смотреть за тем, как успешно выступившие в сильнейшем клубном турнире Старого Света и разыгравшиеся, но молодые игроки смогут оставить за собой титул. Или их сборную тоже захлебнет волна смены поколений?

Испания

Сборная Испании Фото: Jon Imanol Reino/Getty Images

Главный тренер Мигель Мендес показывал с разными командами своё умение ставить быстрый баскетбол. Но в то же время абсолютно все игроки быстро гоняют мяч и чувствуют себя важной частью команды. Получится ли теперь у него с уже состоявшимися игроками в своих клубах? Сможет ли Мендес сделать Испанию великой снова? В то время когда испанские мужчины прошлись по почти всем европейским турнирам катком, женским клубам и женской сборной с их амбициям совсем не хочется быть в тени.

Франция

Сборная Франции Фото: Kelly Defina/Getty Images

Хочется сказать: «Дайте уже им выиграть хоть разочек». Год за годом француженки приезжают на турниры ФИБА с очень сильными игроками, победами во всех товарищеских турнирах, каждый раз сметают всех на групповых этапах и в плей-офф, а потом… второе место.

У Франции индивидуально очень сильные игроки. В сборную приехала даже многоопытная Сандрин Груда, которой в день финального матча Евробаскета исполнится 36 лет. У команды есть потери, но даже они не повлияют на глубину состава. Перед турниром Франция занимает шестое место в мировой табели о рангах, опережая Бельгию на один пункт.

Бельгия

Сборная Бельгии Фото: Steve Christo/Getty Images

Сборная Бельгии становится похожа на сборную Франции: победы в группах, прохождение первых стадий плей-офф, проигрыши в полуфиналах. Стабильно, но вряд ли этим довольны игроки и тренеры бельгийской национальной команды.

Эмма Мессеман, признанная самым полезным игроком сезона в Евролиге, не поехала в женскую НБА, чтобы максимально подготовиться к этому Евробаскету. Её подруги по команде играли в ведущих клубах Европы. Тренера тоже заблаговременно поменяли, хотя выступление на чемпионате мира в прошлом году с этой командой оставило неприятный осадок у болельщиков. Будем ждать, что Бельгия сможет вырваться из заколдованного круга и побороться за победу.

Великобритания

Главные андердоги этого чемпионата. Я играла сама против этой команды на Олимпиаде в Лондоне. Думаю, там остались такие же принципы защиты и нападения — «не победим, так побьем!».

Сильная физически команда, не стесняется играть, мягко говоря, агрессивно в защите. Много талантливых игроков выросло именно под этот чемпионат. Мне почему-то кажется, что британки будут «грызть» себе дорогу как можно ближе к медалям.