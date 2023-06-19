Психическое здоровье игроков и тайны 15-го номера Йокича. Чем запомнилась неделя в НБА
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Самое время поработать мышкой! Еженедельный тест по лучшей баскетбольной лиге мира.
Очередная неделя в Национальной баскетбольной ассоциации позади — «Денвер Наггетс» официально стал чемпионом лиги. «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая публикуется на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются!
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