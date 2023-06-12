Воссоединение Леброна с Ирвингом и пожертвование Зайона. Что больше всего запомнилось?
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Главные темы прошедшей недели.
Очередная неделя в Национальной баскетбольной ассоциации позади — вот-вот закончится финальная серия плей-офф, где встречаются между собой «Денвер Наггетс» и «Майами Хит». «Чемпионат» предлагает принять участие в небольшой викторине, которая публикуется на еженедельной основе. Критика, пожелания и другие моменты категорически приветствуются.
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