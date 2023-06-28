Харден, Ирвинг и Дрэймонд Грин. 10 лучших игроков НБА, которые станут свободными агентами

Межсезонье в НБА — в самом разгаре. На днях в Нью-Йорке состоялся драфт-2023, а уже в ночь на 1 июля в лиге откроется рынок свободных агентов. В этом году его участниками станут сразу несколько именитых игроков, включая Джеймса Хардена и Кайри Ирвинга, так что лето обещает быть насыщенным на громкие подписания и большие контракты.

«Чемпионат» будет освещать рынок свободных агентов в онлайн-режиме. А пока представляем вам рейтинг 10 лучших баскетболистов, которые будут доступны командам уже через два дня.

1. Джеймс Харден, защитник — «Филадельфия Сиксерс»

Джеймс Харден, защитник — «Филадельфия Сиксерс» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Как и предыдущим летом, Хардену предстоит выбирать между опцией игрока и выходом на рынок свободных агентов. Он может остаться в «Филадельфии» ещё на год и заработать $ 35,6 млн, а может попытаться получить новый контракт где-нибудь ещё. По слухам, ещё недавно игрок склонялся ко второму варианту. Серьёзным претендентом на него называли «Хьюстон», который защитник покинул в 2021-м после девяти лет в команде. И хотя в «Рокетс» до сих пор нацелены на его возвращение, теперь ожидается, что Джеймс всё-таки останется в «Сиксерс».

С 2015 года Харден лишь однажды добирался до финала конференции. Но, даже несмотря на провалы в плей-офф, он остаётся одним из лучших плеймейкеров в НБА. В минувшем сезоне разыгрывающий внёс большой вклад в получение Джоэлом Эмбиидом награды MVP, сделав на напарника аж 244 передачи, а также стал лидером лиги по среднему количеству ассистов (10,7).

2. Кайри Ирвинг, защитник — «Даллас Маверикс»

Кайри Ирвинг, защитник — «Даллас Маверикс» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Тот факт, что в прошлом году Ирвинг выбрал опцию игрока, теперь называют одной из причин развала былого «Бруклина». Но и после переезда в «Даллас» у него не всё так гладко: когда Кайри находился на площадке с Лукой Дончичем, «Маверикс» шли 5-11 и в итоге не смогли попасть даже в плей-ин.

При этом в команде всё равно настроены переподписать игрока и надеются, что сам он захочет остаться. И другого выбора у Ирвинга, видимо, нет. По поводу его обмена в «Даллас» обращался «Финикс», но после обмена туда Брэдли Била «Маверикс» остаются единственной командой, заинтересованной в услугах Кайри.

В случае возвращения в «Мэвс» он будет иметь право на подписание пятилетнего контракта на $ 272,9 млн. Максимум, который Ирвинг может получить в другой команде — это четырёхлетний контракт на $ 201,7 млн.

3. Крис Миддлтон, лёгкий форвард — «Милуоки Бакс»

Крис Миддлтон, лёгкий форвард — «Милуоки Бакс» Фото: Stacy Revere/Getty Images

В минувшем сезоне Миддлтон появился на площадке всего в 33 матчах – его преследовали проблемы с коленом, которые должна решить перенесённая им в начале месяца операция. Крис планирует вернуться в строй в июле и, возможно, уже не в «Милуоки»: на днях он отказался от опции игрока на $ 40,4 млн и стал неограниченно свободным агентом.

Руководители НБА предполагают, что теперь Миддлтон будет претендовать на $ 130 млн по четырёхлетнему соглашению. Он будет востребован на рынке свободных агентов — 31-летний игрок остаётся одним из ведущих вингов в НБА (во всяком случае, когда здоров). При этом не исключено, что он договорится о новом контракте с «Милуоки».

4. Фред Ванвлит, защитник — «Торонто Рэпторс»

Фред Ванвлит, защитник — «Торонто Рэпторс» Фото: Andrew Lahodynskyj/Getty Images

Ещё один баскетболист, который этим летом отказался от опции игрока. Ванвлит отклонил предложение на $ 22,8 млн и решил выйти на рынок свободных агентов, где за него гарантированно поборются «Рокетс» и «Сан-Антонио». Для первых он даже приоритетнее, чем Харден, ну а вторые ну очень хотят заполучить опытную вторую звезду в пару к первому номеру драфта Виктора Вембаньяме.

В прошлом сезоне Ванвлит сбавил в плане точности, но всё равно набирал по 19,3 очка при 7,2 передачи, по полной отрабатывая в защите. Он станет одним из самых востребованных свободных агентов в это межсезонье: помимо двух вышеупомянутых команд, интерес к игроку проявляют «Лейкерс» и «Мэджик».

Ожидается, что Ванвлит будет претендовать на контракт с ежегодной зарплатой в не менее чем $ 30 млн. Он также не исключает возможность подписания нового соглашения с «Торонто», где провёл последние семь сезонов.

5. Дрэймонд Грин, тяжёлый форвард — «Голден Стэйт Уорриорз»

Дрэймонд Грин, тяжёлый форвард — «Голден Стэйт Уорриорз» Фото: W. Henderson/Getty Images

Впервые с 2012 года «Уорриорз» рискуют остаться без своего чемпионского «Большого трио» — от опции на $ 27,6 млн отказался Дрэймонд Грин.

Он играет чрезвычайно важную роль в «Голден Стэйт»: защита, чувство игры, менталитет… Да, «воины» заметно сдали в обороне в прошедшем сезоне, но Дрэй всё равно попал во вторую защитную пятёрку. С ним на площадке команда набирала на шесть очков больше на 100 владений, а пропускала — на шесть очков меньше.

Так что в лиге считают, что Грин всё-таки переподпишет контракт с командой. Обе стороны хотят остаться вместе, однако сам игрок после открытия рынка готов встретиться с другими заинтересованными коллективами. Среди них: «Сакраменто», «Детройт», «Портленд» и «Мемфис». Претендентом на игрока также называли «Лос-Анджелес Лейкерс», но там вроде как не планируют громких обменов в это межсезонье.

Дрэймонд считает, что заслужил ещё один контракт на $ 100 млн и минимум три года. Он хочет, чтобы новое соглашение подошло к концу в один момент с соглашением Стефа Карри — в 2026-м.

6. Джерами Грант, тяжёлый форвард — «Портленд Трэйл Блэйзерс»

Джерами Грант, тяжёлый форвард — «Портленд Трэйл Блэйзерс» Фото: Steph Chambers/Getty Images

С тех пор как Грант перешёл в «Портленд» в прошлом сезоне, он был вторым (максимум третьим) лучшим игроком команды. Есть одна проблема – по нынешним меркам ему значительно недоплачивают. И если «Блэйзерс» хотят удержать «большого» с надёжной игрой в защите и 40% из-за дуги, им придётся выкатить кругленькую сумму.

Зимой они уже предлагали Гранту продление на четыре года и $ 112 млн, но он отказался ­— заявил, что хочет больше. Теперь речь идёт о пятилетнем контракте на $ 150 млн. «Портленд» хочет сохранить игрока, да и сам он не против остаться. Но если договориться о новом соглашении не удастся, на Джерами будут претендовать несколько команд со свободным местом в платёжке, включая «Детройт».

7. Брук Лопес, центровой — «Милуоки Бакс»

Брук Лопес, центровой — «Милуоки Бакс» Фото: Christian Petersen/Getty Images

Из-за операции на спине Лопес пропустил почти весь сезон-2021/2022. Зато в этом году 34-летний центровой принял участие в 78 матчах, стал вторым в голосовании за награду лучшему защищающемуся игроку и выдал наивысший истинный процент попаданий за всю 15-летнюю карьеру.

Возраст и проблемы со спиной могут помешать ему получить долгосрочный контракт, а будущее в «Милуоки» будет зависеть только от тренерских решений Эдриана Гриффина. Но если «Бакс» не предложат игроку новое соглашение (там он может получить $ 54 млн на три года), заполучить его будут активно пытаться в «Хьюстон Рокетс».

8. Остин Ривз, атакующий защитник — «Лос-Анджелес Лейкерс»

Остин Ривз, атакующий защитник — «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Harry How/Getty Images

24-летний Ривз, дебютировавший в НБА в сезоне-2021/2022, существенно прибавил в этом году. Этот универсальный винг в среднем набирал по 13 очков (7,3 – в прошлом году) при 39,8% из-за дуги (31,8%) и 52,9% с игры (45,9%), а также 3,4 передачи (1,8) и 3,0 подбора. В плей-офф эти цифры выросли до 16,9 очка, 4,6 передачи и 4,4 отскока.

Неудивительно, что в «Лейкерс» впечатлились таким профессиональным ростом и сделали переподписание Ривза одним из главных приоритетов на межсезонье. По слухам, в команде готовы пойти на всё, чтобы сохранить игрока. «Озёрники» повторят любое предложение, которое придёт ему на рынке свободных агентов – вплоть до $ 100 млн на пять лет. Если желающих не найдётся (что маловероятно), «Лос-Анджелес» сможет выдать игроку $ 54 млн на четыре года.

9. Никола Вучевич, центровой — «Чикаго Буллз»

Никола Вучевич, центровой — «Чикаго Буллз» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Вучевич, пожалуй, уже не является игроком масштаба Матча звёзд, зато по-прежнему остаётся отличным растягивающим центровым и подбирающим (11 в среднем). Этим летом его контракт подошёл к концу, и ещё в конце мая «Чикаго» начал переговоры о продлении. Команда не стала обменивать европейца в дедлайн, когда его ценность была бы максимальной, так что о намерении сохранить Вучевича можно было догадаться ещё в феврале.

Ожидалось, что, если стороны не придут к консенсусу до 30 июня, Вучевич выйдет на рынок свободных агентов, где станет одним из лучших доступных центровых. Но, по слухам, «Буллз» всё же намерены удержать 32-летнего игрока на ближайшие три года, за которые он должен заработать примерно $ 65 млн.

10. Кайл Кузма, форвард — «Вашингтон Уизардс»

Кайл Кузма, форвард — «Вашингтон Уизардс» Фото: Rob Carr/Getty Images

Прошедший сезон стал для 27-летнего Кузмы самым результативным в карьере (21,2 очка), пускай и в средненьком «Вашингтоне». Но теперь, когда команда ушла в перестройку после обмена Брэдли Била, Кайл решил отказаться от опции игрока на $ 13 млн и выйти на рынок свободных агентов.

Там он хочет получить предложение с ежегодной зарплатой в $ 30 млн. В число претендентов на игрока входят «Индиана», «Сакраменто», «Лейкерс», где и начиналась его карьера в НБА, и даже «Финикс». В «Санз» баскетболистом интересовались ещё в дедлайн, но в итоге провели более крупный обмен и подписали Кевина Дюранта.