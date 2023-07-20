Харден уходит, Лиллард — остаётся? Что известно о самых ожидаемых обменах межсезонья в НБА

Рынок свободных агентов в НБА открылся ещё 30 июня. И с тех пор почти всех ведущих игроков, которые в это межсезонье оставались без контракта, уже разобрали по командам. Но остаются две истории, которые ещё должны получить своё продолжение – это возможные обмены Дэмьена Лилларда из «Портленда» и Джеймса Хардена из «Филадельфии». В этой статье мы осветим свежие новости и расскажем обо всём, что известно по этому поводу на данный момент.

«Портленд» хочет удержать Лилларда

Спустя день после открытия рынка свободных агентов в НБА из «Портленда» пришла печальная новость – Дэмьен Лиллард, игравший там с 2012 года, наконец запросил обмен. С того момента прошло чуть меньше трёх недель, и динамика всего происходящего заметно переменилась.

Дэмьен Лиллард Фото: Michael Reaves/Getty Images

Из всех претендентов, упоминавшихся в контексте возможного направления для обмена («Нетс», «Сиксерс»), остался один лишь «Майами», который и предпочитает сам Лиллард. При этом ограниченное количество доступных франшизе активов предполагает, что сделка если и состоится, то наверняка будет трёхсторонней.

Теперь ясно, что в неё наверняка будет включён Тайлер Хирроу, который вроде как не нужен «Портленду». Его как раз и может принять третья команда – интерес к игроку проявляли «Клипперс», «Нетс», «Спёрс» и «Рэпторз». Вместе с ним «Хит» готовы отдать три пика первого раунда, филлер и, возможно, одного молодого игрока.

На данный момент известно, что «Хит» уже сделали несколько предложений по Лилларду, но ни одно из них не устроило «Блэйзерс». Там верят, что в офисе Пэта Райли отдают недостаточно. В «Портленде» за Дэйма хотят получить наибольшую компенсацию, которую могут себе позволить по другую сторону, и затребовали от «Майами» сделать им «своё лучшее» предложение.

Но «Майами» действует по-умному. По слухам, ни одна другая команда не сделала «Портленду» железного запроса по Лилларду. Так что у «Хит», по сути, есть только два варианта: согласиться на сделку с «Майами» или не обменивать Дэйма. Во втором случае есть ещё две возможности: вынудить его дождаться дедлайна-2024 или… не обменивать вообще. И в «Блэйзерс», судя по всему, склоняются к последнему.

Утверждается, что при взаимодействиях с «Майами» представители «Портленда» выглядели «немотивированными». А, согласно самым свежим новостям, теперь в команде вообще не хотят проводить обмен. Там пытаются либо отсрочить сделку, либо переубедить игрока и уговорить его остаться в родном клубе.

В общем, активного продвижения в вопросе обмена Лилларда пока не наблюдается. О ходе переговоров известно мало – если они, конечно, ещё ведутся. И не исключено, что в это межсезонье Дэйм всё-таки останется в «Портленде».

Джеймс Харден рвётся в «Клипперс» к Уэстбруку

А вот ситуация с Джеймсом Харденом, наоборот, продолжает накаляться. Позиция игрока остаётся неизменной – он хочет распрощаться с «Филадельфией» и воссоединиться с Расселом Уэстбруком в «Клипперс».

Недавно обо всём происходящем публично заговорил президент команды Дэрил Мори, который и является причиной, по которой Харден так хочет уйти из «Сиксерс». Как утверждает Шэмс Чарания, отношения между этими двумя «по сути, разрушены». Игрок убеждён, что в «Филадельфии» с самого начала не собирались выдавать ему долгосрочный контракт. Хотя он ради того, чтобы усилить франшизу, прошлым летом отказался от опции на $ 47 млн и пошёл на значительное снижение зарплаты.

Джеймс Харден Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Вот что Мори сказал по поводу возможного обмена:

«Если мы не получим либо очень хорошего игрока, либо того, кого мы можем превратить в очень хорошего игрока, мы не будем этого делать. Мы должны убедиться, что у Джоэла Эмбиида, одного из лучших игроков на планете, есть топовый напарник».

Во фронт-офисе хотят, чтобы после обмена Хардена команда осталась контендером на Востоке. Их устроит если не топовый игрок, то активы, которых будет достаточно для проведения отдельной сделки. При этом, по словам Эдриана Войнаровски, запросы Дэрила Мори являются непомерными. И из-за цены, которую он выставил на Хардена, другие коллективы попросту не обращаются к «Сиксерс».

Но что там с «Клипперс»? По слухам, руководство «Лос-Анджелеса» также заинтересовано в возможном воссоединении Хардена с Уэстбруком. Там готовы принять лучшего пасующего лиги, но не готовы отдать за него Теренса Мэнна и пики первого раунда, которых у команды в результате других обменов осталось ограниченное количество.

Ожидается, что переговоры о возможном обмене Хардена будут продолжаться до конца лета. Но сегодня произошло то, что можно истолковать как дурной знак для «Филадельфии» – игрок убрал упоминание команды из описания своего профиля в «Твиттере». Где-то загрустил один Дэрил Мори.

Следить за ситуацией с обменами Лилларда и Хардена можно на «Чемпионате» в онлайн-режиме. На протяжении уже трёх недель мы ведём трансляцию, посвящённую рынку свободных агентов в НБА. Все самые свежие новости – там!