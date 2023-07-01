Лояльность в НБА окончательно умерла. Дэмьен Лиллард попросил «Портленд» обменять его

«Честно говоря, я думаю, что останусь в «Портленде». Мы должны закончить строительство того, что начали, и этим всё сказано. Если «Майами» выиграет чемпионат, то я точно не перейду туда».

«Больше всего мне хотелось бы получить возможность завоевать титул в «Портленде». У нас есть ресурсы для того, чтобы построить чемпионскую команду. Если в итоге у нас получится, то тогда поговорим ещё раз, это будет отдельный разговор».

«Да, я собираюсь выступать в «Портленде» до конца карьеры. Мне говорили, что мне нужно бежать оттуда, но я не собираюсь маршировать под чужой барабан. Буду делать то, что я считаю правильным, и поступать так, как мне подсказывает сердце».

«Я верен тому, во что я верю. Мне нравится жить в Портленде, мне нравится играть за «Портленд». Я построил эту команду. Я был частью этого клуба последние 10 лет. Победа в чемпионате с этой командой многое значит для меня. Вот почему я так предан этой франшизе, это мои личные чувства. Это верность тому, как я чувствую и как действую. Я верен своей цели и своему плану».

«Вся эта ерунда не соответствует действительности. Да, ходят слухи про обмен, но мне известна правда. И она меня успокаивает».

«Возвращаюсь за бóльшим. Портленд — это мой город».

Что произошло?

Была бы возможность, демонстративно зачеркнул бы цитаты, опубликованные выше. Звёздный разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард теперь официально хочет покинуть клуб — игрок запросил у руководства обмен в другую команду. И сразу за малым, куда он может перейти: «Майами Хит», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфия Сиксерс» и «Бруклин Нетс».

Отмечается, что «Майами» и «Бруклин» — основные фавориты на баскетболиста. Тем временем руководство «Хит» как раз неплохо поработало во время открытия рынка свободных агентов, обеспечив себе торговые исключения. Однако сам Лиллард рассчитывает исключительно на флоридский коллектив. Дэмьену также симпатизирует Грег Попович из «Сан-Антонио Спёрс», к которому он относится с большим уважением.

Печально осознавать, что слово «лояльность» в Национальной баскетбольной ассоциации постепенно сводится на нет. Самые преданные ребята играют как раз в «Голден Стэйт Уорриорз» — Стефен Карри (14 сезонов), Клэй Томпсон (12 сезонов) и Дрэймонд Грин (11 сезонов). Затем Яннис Адетокунбо (10 сезонов). В этом списке были Дэмьен Лиллард (11 сезонов) и Брэдли Бил (11 сезонов).

«Я думаю, что отношение окружающих играет большую роль. Многие могут сказать: «У тебя нет чемпионского кольца». Мы же видим, как люди относятся к Чарльзу Баркли — а он был великим игроком. Так что, конечно, победа в чемпионате стоит для меня на первом месте в списке приоритетов. Когда я тренируюсь и начинаю сезон, то думаю о том, чтобы выиграть в этом году. Так что да, титул многое значит. Но всё-таки даже если я его не выиграю, это не конец света», — сказал Лиллард в прошлом месяце. Возможно, отсутствие перстня — это именно конец света для Дэйма.

Яннис Адетокунбо, ты хотя бы останься в «Милуоки Бакс»!