Пять самых побеждающих игроков за всю историю НБА. И нет, это не Джордан и не Леброн

Баскетбол – командный вид спорта. В нём для победы усилия должны прикладывать все пятеро игроков, находящихся на площадке. И в НБА мы то и дело видим, как даже самый убедительный перформанс от лидера команды не может спасти её от обидного поражения. Но были в истории лиги и те, чей вклад в игру был настолько весомым, что проигрыши для их коллективов становились настоящей редкостью.

Представляем список из пяти игроков, имеющих наибольший персональный процент побед в истории НБА. В нём, кстати, учитываются только те, кто принял участие в 500 и более матчах за карьеру.

И не удивляйтесь, что сюда не вошли ни Майкл Джордан, ни Леброн Джеймс, ни Карим Абдул-Джаббар, ни Уилт Чемберлен, ни даже Шакил О’Нил с Коби Брайантом.

Майкл Купер – 72,9% (636 побед — 237 поражений)

Майкл Купер Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Карьерная статистика: 8,9 очка, 3,2 подбора, 4,2 передачи, 1,2 перехвата, 0,6 блока.

Достижения: пятикратный чемпион НБА, лучший защищающийся игрок года (1987), восемь попаданий в символическую пятёрку защитников.

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» и один из лучших защитников эпохи 1980-х. С 1979 по 1990 год, когда Купер выступал в составе «озёрников», их процент побед ни разу не опускался ниже 65,9.

Именно ему в той легендарной команде была отведена задача опекать лучших атакующих игроков соперника, в частности на периметре. Легендарный Ларри Бёрд когда-то назвал Купера лучшим защитником, против которого ему приходилось играть. Его очень уважали Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар. И неудивительно, что в копилке у Майкла имеется не только пять чемпионских перстней, но и титул лучшего защищающегося игрока в НБА (1987), а также аж восемь попаданий в соответствующие символические пятёрки: пять — в первую и три – во вторую.

Покидая команду в 1990-м, он был в десятке лучших игроков в истории «Лейкерс» по количеству трёхочковых бросков (428), сыгранных матчей (873), сыгранных минут (23 635), перехватов (1033), блокированных бросков (523), передач (3666), подборов в защите (2028), подборов в нападении (741) и проценту реализации штрафных (83,3).

Кей Си Джонс – 73,1% (494 — 181)

Кей Си Джонс Фото: Walter Iooss Jr./Getty Images

Карьерная статистика: 7,4 очка, 3,5 перехвата, 4,5 передачи.

Достижения: восьмикратный чемпион НБА, двукратный чемпион NCAA.

Один из самых титулованных игроков в истории НБА Кей Си Джонс завоевал в составе «Бостона» аж восемь трофеев за девять сезонов.

Он был далеко не самой важной фигурой в той чемпионской династии «Селтикс» и зачастую не получает достаточного признания. Джонс имел скромную статистику и был одним из игроком на их длинной скамейке, откуда чаще всего и выходил на площадку. Но его баскетбольный IQ и цепкая игра в защите отлично дополняли Билла Расселла, его легендарного одноклубника по «Бостону» и близкого университетского друга.

Лишь в одном из девяти сезонов Джонса в «Селтикс» они имели процент побед ниже 70 – это был чемпионат-1965/1966 (67,5%), последний для Реда Ауэрбаха на посту главного тренера. Но в том году они всё равно стали чемпионами.

Свою карьеру Джонс продолжил в качестве тренера. В НБА он начинал как ассистент, но со временем возглавил «Бостон» и дважды привёл команду к чемпионству. Однако в баскетбольный Зал славы он был введён как игрок – Джонс является одним из восьми баскетболистов в истории, кому удалось выиграть трофеи NCAA, НБА и золотую медаль Олимпийских игр.

Кавай Леонард – 73,56% (462 — 166)

Кавай Леонард Фото: Christian Petersen/Getty Images

Карьерная статистика: 19,6 очка, 6,4 подбора, 3,0 передачи, 1,7 перехвата, 0,6 блока.

Достижения: двукратный чемпион НБА, двукратный MVP финальной серии, двукратный лучший защищающийся игрок года, пятикратный участник Матча звёзд, пять попаданий в символические пятёрки НБА, семь попаданий в символическую пятёрку защитников.

Единственный действующий игрок в этом списке. В это трудно поверить, но один из самых травматичных баскетболистов в НБА также является и одним из самых побеждающих в истории. За 11 лет в НБА Кавай проиграл всего 166 матчей, в которых принимал участие (из 628 всего).

Лишь в 1 из этих 11 сезонов процент побед его команды составил ниже 60 – чемпионат-2017/2018, в котором Леонард провёл только девять матчей…

За семь лет в «Сан-Антонио» добрая половина побед объяснялась одним лишь присутствием Кавая на площадке. В 2014 году, когда он стал чемпионом и MVP финальной серии, «Спёрс» выиграли с ним 54 из 66 матчей, то есть 81,8%. То же самое повторилось в «Торонто», который Леонард притащил к их первому чемпионству, выдав при этом один из лучших заходов в плей-офф в истории современной НБА.

Да, ни в одном из своих последних четырёх сезонов Кавай не принял участие более чем в 60 матчах. Но не только в пятёрке, а даже в первой десятке в этом рейтинге нет другого действующего баскетболиста. Среди них ближайшим преследователем Леонарда является Дэнни Грин с 70,7% побед (12-й результат).

Ларри Бёрд – 73,57% (660 — 237)

Ларри Бёрд Фото: Getty Images

Карьерная статистика: 24,3 очка, 10,0 подбора, 6,3 передачи, 1,7 перехвата, 0,8 блока.

Достижения: трёхкратный чемпион НБА, двукратный MVP финальной серии, трёхкратный MVP, новичок года (1980), 12-кратный участник Матча звёзд, 10 попаданий в символические пятёрки НБА, три попадания в символическую пятёрку защитников.

Настоящая икона баскетбола 1980-х и один из лучших игроков не то что своего времени, а которых вообще видела НБА. Вместе с «Бостоном» Бёрд завоевал три чемпионских титула, а также три награды MVP подряд.

Бёрд был хорош во всём – как скорер, как пасующий, как подбирающий, как защитник и, конечно же, как клатчер. Его лучшим сезоном стал чемпионат-1985/1986, в котором Легенда Ларри и был признан самым ценным игроком лиги в третий раз подряд. Тогда «Селтикс» выдали второй результат в истории франшизы – 67-15 (81%). При этом сам Бёрд принял участие во всех 82 матчах того розыгрыша.

Единственный раз, когда Бёрд имел отрицательный баланс побед и поражений – в сезоне-1988/1989, который был вынужден закончить после шести матчей из-за потребовавшейся операции.

После этого у Ларри возникли проблемы со спиной, которые не позволили ему вернуться на пик формы, а в дальнейшем вынудили завершить карьеру. Тем не менее он сохранил статус одного из ведущих игроков в лиге. В трёх последних сезонах в «Селтикс» Бёрд набирал 21,6 очка, собирал 9,2 подбора и отдавал 7,2 передачи за игру, а его персональный процент побед в среднем составлял почти 70%.

Мэджик Джонсон – 74% (670 — 236)

Мэджик Джонсон Фото: Mike Powell/Getty Images

Карьерная статистика: 19,5 очка, 7,2 подбора, 11,2 передачи, 1,9 перехвата, 0,4 блока.

Достижения: пятикратный чемпион НБА, трёхкратный MVP финальной серии, трёхкратный MVP, 12-кратный участник Матча звёзд, 10 попаданий в символические пятёрки НБА.

А вот и принципиальный соперник Ларри Бёрда – лучший разыгрывающий в истории НБА Мэджик Джонсон. С 1980 по 1988 год он помог «Лейкерс» завоевать пять чемпионских титулов, трижды признавался самым ценным игроком и получил три награды MVP финальной серии, первую из которых – в своём дебютном сезоне.

Он провёл в НБА 13 лет с перерывом в четыре года из-за болезни. За это время его персональный процент побед превысил отметку в 70% аж 11 раз. Даже в худшем сезоне Джонсона (1983/1984) «Лейкерс» имели баланс 46-21 (68,7%), когда он находился на площадке, и в итоге вышли в финал НБА.

Мэджик был невероятным плеймейкером и обладал уникальной способностью раскрывать своих товарищей по команде. Когда Джонсон вёл за собой нападение, его было просто не остановить, особенно если дело касалось игры в быстром отрыве.

Заслуги Мэджика любят преуменьшать, втягивая в разговор Карима Абдул-Джаббара, Джеймса Уорти и других его звёздных одноклубников. Но именно Джонсон в итоге стал самым побеждающим игроком в истории НБА. И этим всё сказано.