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Новости НБА за сегодня, 1 августа 2023 года: Бэм Адебайо, Леброн Джеймс, Джей Джей Редик, «Майами», «Денвер», «Кливленд»

«Они не были готовы помочь будущей суперзвезде». Или с каким давлением столкнулся Леброн
Артемий Берстенев
С каким давлением столкнулся Леброн
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Джей Джей Редик вспомнил слова Пола Сайласа о первом сезоне Джеймса в НБА, а Бэм Адебайо высказался о неудачах «Майами».

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 1 августа 2023 года от «Чемпионата».

Травмы, травмы и ещё раз травмы. Бэм Адебайо рассказал о неудачах «Майами» по ходу минувшего розыгрыша плей-офф

Центровой, один из лидеров «Майами Хит» Бэм Адебайо выразил мнение, что обилие травм у клуба из Флориды на протяжении сезона-2022/2023 повлияло на поражение в минувшем финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

«Мы проиграли в финальной серии, потому что мы [«Майами Хит»] было одной из самых травматичных команд прошлого сезона. Все эти взлёты и падения — это определённо повлияло на наше выступление. И усталость тоже сказалась», — приводит слова Адебайо ESPN.

Бэм Адебайо и Никола Йокич

Бэм Адебайо и Никола Йокич

Фото: Justin Edmonds/Getty Images

А травмы у «Майами» действительно были. Например, атакующий защитник Тайлер Хирроу в первом раунде с «Милуоки Бакс» получил перелом руки и, как итог, пропустил остаток плей-офф, несмотря на то, что медицинский персонал разрешил Хирроу принять участие в финале НБА.

Тем временем звёздный лёгкий форвард Джимми Батлер получил повреждение голеностопа в первой игре серии с «Нью-Йорк Никс», после чего баскетболист был вынужден пропустить вторую игру. Разыгрывающий Гэйб Винсент травмировался в четвёртой игре серии с «Бостон Селтикс» и пропустил пятую встречу.

И это не упоминая травму колена практически на ровном месте атакующего защитника Виктора Оладипо в серии с «Милуоки Бакс». Естественно, после такого неудачного прохода и приземления Оладипо больше не появлялся на площадке.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Вся проблема в эго». Джей Джей Редик со слов Пола Сайласа — о зависти к Леброну Джеймсу в его первом сезоне НБА

Бывший игрок НБА, ныне эксперт Джей Джей Редик рассказал историю про звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В частности, Редик вспомнил первый сезон Короля в НБА со слов Пола Сайласа.

«Он [Пол Сайлас] как-то рассказывал о команде Леброна — о том, как партнёры по команде действительно ненавидели Джеймса. Вся проблема в их эго, они не были готовы помочь будущей суперзвезде, они просто не приняли его. Леброн в своём первом сезоне помог «Кавальерс» одержать 35 побед, кстати (сезоном ранее у «Кливленда» было 17 побед. — Прим. «Чемпионата»).

Леброн Джеймс в 2003 году

Леброн Джеймс в 2003 году

Фото: G Fiume/Getty Images

После чего Леброн провёл несколько выдающихся сезонов, но тот первый, возможно, был самым впечатляющим, так как Джеймс сильно преуспел. В команде этому очень сильно завидовали», — сказал Редик в эфире своего подкаста.

Пол Сайлас возглавлял «Кливленд Кавальерс» на протяжении двух лет — с 2003 по 2005 год. Период Сайласа как раз совпал с приходом Джеймса в клуб из Огайо. Затем Сайлас проработал в «Шарлотт Бобкэтс» (2010–2012), а в декабре прошлого года Пол умер от остановки сердца в возрасте 79 лет.

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Остальное. Инсайдер Шэмс Чарания озвучил актуальное предложение «Майами» по Дэмьену Лилларду, в «Лос-Анджелес Лейкерс» делают ставку на новобранца Джексона Хэйса

  • «Майами Хит» готов предложить за звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда три-четыре драфт-пика первого раунда, обмен прав на драфт-пики, драфт-пики второго раунда и молодого игрока — Шэмс Чарания (The Athletic).
  • В «Лос-Анджелес Лейкерс» рассчитывают на то, что новобранец Джексон Хэйс сможет регулярно проводить время на площадке с бигменом Энтони Дэвисом — Йован Буха (The Athletic).
  • Центровой Удока Азубуйке и «Финикс Санз» достигли соглашения по поводу подписания двустороннего контракта — Эдриан Войнаровски (ESPN).
  • Атакующий защитник Гарретт Темпл заключит с «Торонто Рэпторс» однолетний контракт на общую сумму в размере $ 3,2 млн — Эдриан Войнаровски (ESPN).
  • Тяжёлый форвард «Майами Хит» Кевин Лав, как ожидается, продолжит выходить в старте на регулярной основе за флоридскую команду — Айра Уиндерман (South Florida Sun-Sentinel).
  • Форварды «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и Пол Джордж вряд ли получат от лос-анжелесского клуба новые четырёхлетние контракты — Брайан Уиндхорст (ESPN).
  • Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла подтвердил, что защитник Деррик Уайт будет стартовым разыгрывающим в предстоящем регулярном чемпионате — Джаред Вайс (The Athletic).
  • Защитник Деян Васильевич и «Вашингтон Уизардс» заключили контракт по схеме Exhibit 10 — ESPN.

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