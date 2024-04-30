ESPN US: главный тренер «Миннесоты» Крис Финч перенесёт операцию после травмы колена

Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч перенесёт операцию после разрыва правого коленного сухожилия. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники. В данный момент неясно, сумеет ли он руководить командой во втором раунде плей-офф.

Сообщается, что Финчу придётся иммобилизовать повреждённое колено. В случае если Крис не сможет присутствовать на скамейке в первой игре, руководить командой будет его помощник Мик Нори.

Напомним, Финч получил повреждение во время четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в Криса врезался игрок «Миннесоты» Майк Конли.

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