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ESPN US: главный тренер «Миннесоты» Крис Финч перенесёт операцию после травмы колена

ESPN US: главный тренер «Миннесоты» Крис Финч перенесёт операцию после травмы колена
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Главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч перенесёт операцию после разрыва правого коленного сухожилия. Об этом информирует ESPN US, ссылаясь на свои источники. В данный момент неясно, сумеет ли он руководить командой во втором раунде плей-офф.

Сообщается, что Финчу придётся иммобилизовать повреждённое колено. В случае если Крис не сможет присутствовать на скамейке в первой игре, руководить командой будет его помощник Мик Нори.

Напомним, Финч получил повреждение во время четвёртого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Финикс Санз» (122:116, 4-0). После фола Девина Букера в Криса врезался игрок «Миннесоты» Майк Конли.

Энтони Эдвардс провёл фотосессию в джерси с новым номером:

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