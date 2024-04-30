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Леброн прояснил позицию о желании сыграть за одну команду вместе с сыном Бронни

Леброн прояснил позицию о желании сыграть за одну команду вместе с сыном Бронни
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего сына Бронни. Ранее Леброн не раз говорил, что хотел бы сыграть с Бронни за одну команду в НБА.

«Конечно, я думал об этом, но, в конце концов, парень должен делать то, что сам хочет. Он самостоятельно решит, чем он хочет заниматься и как будет развиваться его карьера», — приводит слова Леброна издание France24.

Ранее издание The Athletic сообщало, что «Лос-Анджелес» в 2024 году готов задрафтовать Бронни, так как всерьёз настроен осуществить мечту Леброна играть вместе с сыном. Драфт Национальной баскетбольной ассоциации 2024 года состоится в конце июня.

Леброн едет в машине под грустную музыку после поражения:

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