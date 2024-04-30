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Инсайдер Чарания назвал лучшего игрока «Клипперс» в серии с «Далласом»

Инсайдер Чарания назвал лучшего игрока «Клипперс» в серии с «Далласом»
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Известный инсайдер Шэмс Чарания поделился мнением о противостоянии «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. После четырёх игр счёт в серии ничейный – 2-2. Пятая встреча команд состоится 2 мая в Лос-Анджелесе. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

«Я считаю, что Джеймс Харден – лучший игрок в составе «Клипперс» в этой серии. Он демонстрирует наибольшую стабильность. Возможно, он самый лучший игрок в этой серии», — сказал Чарания в эфире Run It Back.
В четырёх матчах плей-офф с «Далласом» защитник «Клипперс» Джеймс Харден в среднем набирал 26 очков, совершал четыре подбора и отдавал семь результативных передач.

Встреча Джеймса Хардена и Винисиуса Жуниора:

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