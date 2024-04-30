Сергей Панов: Россия является кузницей самых талантливых игроков

Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказал своё мнение об уровне подготовки молодых баскетболистов в стране.

«Я вам так скажу: на сегодняшний день, да и на протяжении многих лет, Россия является кузницей самых талантливых игроков. Наши пацаны большие, красивые, умеют бежать, прыгать, соображать. Вопрос в том, в какие руки они попадают. И если они попадают в хорошие, к хорошему тренеру, то они могут и заиграть, и заблестеть.

И сейчас сложно сказать об этих всех фамилиях, которых очень много. Таланты есть. Как они будут обработаны и чем они будут заниматься, это уже вопрос к ним и к тренерам. Потому что сейчас работает большое количество академий. В ЦСКА, в «Зените», в «Краснодаре», в «Химках». Во всех командах есть какие-то академии, но хотелось бы от этих всех академий получить не только звон, но и хрусталь. Хотелось бы побольше хрусталя», — приводит слова Панова Eurohoops.