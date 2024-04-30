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Стала известна команда, являющаяся главным претендентом на Кевина Дюранта

Стала известна команда, являющаяся главным претендентом на Кевина Дюранта
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Инсайдер портала Heavy Шон Девени опубликовал слова анонимного генерального менеджера из команды Западной конференции по поводу того, какая команда может стать следующей в карьере форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Им будут заинтересованы несколько команд, но «Майами Хит» будут фаворитами в этой гонке», — приводит слова руководителя Heavy.

Также Девени привёл слова ещё одного руководителя команды НБА о том, что многие франшизы сомневаются насчёт того, будет ли приглашение Дюранта правильным шагом.

«Дюрант заставляет тебя нервничать. Он шикарный игрок, но с багажом. Очень легко обвинять всех вокруг в том, что у него не получалось в последние годы. Но в какой-то момент нужно оглянуться и подумать о том, кто объединяет все эти ситуации.

Если собираешься брать Дюранта, нужно учитывать все факторы. Счастлив ли он? Подходит ли наш тренер к нему? Адаптируется ли он к нашей атмосфере? Это всё очень сложно, потому что есть чувство, что он давно не был счастлив как игрок», — приводит слова менеджера Heavy.

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