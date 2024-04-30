Стала известна команда, являющаяся главным претендентом на Кевина Дюранта

Инсайдер портала Heavy Шон Девени опубликовал слова анонимного генерального менеджера из команды Западной конференции по поводу того, какая команда может стать следующей в карьере форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«Им будут заинтересованы несколько команд, но «Майами Хит» будут фаворитами в этой гонке», — приводит слова руководителя Heavy.

Также Девени привёл слова ещё одного руководителя команды НБА о том, что многие франшизы сомневаются насчёт того, будет ли приглашение Дюранта правильным шагом.

«Дюрант заставляет тебя нервничать. Он шикарный игрок, но с багажом. Очень легко обвинять всех вокруг в том, что у него не получалось в последние годы. Но в какой-то момент нужно оглянуться и подумать о том, кто объединяет все эти ситуации.

Если собираешься брать Дюранта, нужно учитывать все факторы. Счастлив ли он? Подходит ли наш тренер к нему? Адаптируется ли он к нашей атмосфере? Это всё очень сложно, потому что есть чувство, что он давно не был счастлив как игрок», — приводит слова менеджера Heavy.