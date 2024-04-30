Евролига: расписание матчей 1/4 финала 30 апреля

Сегодня, 30 апреля, в Евролиге запланированы два матча четвертьфинальной серии. «Маккаби» из Тель-Авива сыграет с греческим «Панатинаикосом», а «Олимпиакос» примет «Барселону».

Первая встреча игрового дня начнётся в 20:00 по московскому времени. После первых двух игр счёт в серии между «Маккаби» и «Панатинаикосом» 1-1.

Игроки «Олимпиакоса» и «Барселоны» выйдут на площадку в 21:30 мск. Счёт в их серии также ничейный — 1-1.

Серии будут продолжаться до трёх побед.

Действующим победителем соревнований является «Реал». В финале мадридский клуб оказался сильнее «Олимпиакоса» (79:78). «Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая.

«Барселона» победила «Олимпиакос» во втором матче 1/4 Евролиги: