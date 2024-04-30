Мэр Лос-Анджелеса: мы хотя бы выиграли внутрисезонный турнир

Мэр города Лос-Анджелес (США) Карен Басс опубликовала слова поддержки команде «Лос-Анджелес Лейкерс» после проигрыша в серии первого раунда Западной конференции с «Денвер Наггетс».

«Очень тяжёлый сезон, но мы хотя бы выиграли внутрисезонный турнир. Испытываю гордость за вас, «Лейкерс». Вы отдали все свои силы», — написала Карен в своих социальных сетях.

«Лейкерс» второй год подряд выбывают из плей-офф от «Денвер Наггетс». В прошлом розыгрыше команды встретились в финале Западной конференции, где коллективу из Колорадо понадобилось четыре игры, чтобы пройти в финал и выиграть своё первое чемпионство в истории.

В минувшей серии «Наггетс» обыграли «Лос-Анджелес» в пяти матчах. В следующей стадии подопечные Майка Мэлоуна встретятся с «Миннесотой Тимбервулвз».