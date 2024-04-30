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Сергей Панов: я не смотрю Евролигу, а Единая лига приобрела популярность

Сергей Панов: я не смотрю Евролигу, а Единая лига приобрела популярность
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказался о развитии Единой лиги после бана на еврокубки, а также ответил, смотрит ли он Евролигу.

«Я плей-офф Евролиги и Евролигу не смотрю. Российских команд нет, все команды понятны, известны, желаем им успеха, наших нет, ну и интерес пропал, на самом деле, потому что, когда играли наши, смотрел не только наших, но и соперников, было интересно. Сейчас у нас очень интересный свой плей-офф, плей-офф Единой лиги, и трансляций нет как таковых, но, может быть, ближе к решающим матчам что-то и посмотрю.

Единая лига в престиже и статусе не потеряла. Лига приобрела популярность, потому что у нас добавились российские команды и популярность Лиги внутри страны выросла.

Взаимоотношения Единой лиги с Евролигой и с международными организациями — это проблемы международных организаций, потому что я считаю, что без российских команд международные соревнования, конечно, потеряли серьёзных участников», — приводит слова Панова Eurohoops.

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