«На него напали несколько человек». В России снова избили баскетболиста

Пока российский клубный баскетбол находится в стадии выхода из спячки после летнего межсезонья, а сборная в почти молодёжном формате готовится к товарищеским матчам с Ираном, информационное пространство снова взбудоражили новостные сводки о драке чемпиона Европы Никиты Шабалкина.

Правда, информация в первые несколько часов поступала разная. По одной из версий, Шабалкин, который уже 10 лет как завершил профессиональную карьеру, подрался с владельцем автомойки в Подмосковье. По другой — его избила группа людей. Но всё сводилось к тому, что экс-игроку сборной России пришлось отправиться в больницу, где он и остался из-за полученных повреждений. Включая закрытую черепно-мозговую травму.

Никита Шабалкин во время выступления за столичное «Динамо» Фото: РИА Новости

Появилось и видео из больничной палаты. Отделаться от параллелей с Алексеем Шведом было непросто. Напомним, после поражения ЦСКА от «Локомотива-Кубань» в плей-офф Единой лиги ВТБ на защитников армейцев Алексея Шведа и Артёма Комолова было совершено нападение. Баскетболистов избила группа молодых людей, оба оказались в больнице и не сыграли ни в одном матче серии за бронзу. Нападавшие были задержаны, а судебное разбирательство ещё не закончено.

Но само наличие сразу нескольких версий в случае Шабалкина вызывало подозрения. Ситуацию попытался объяснить Алексей Кузяшин — менеджер, представляющий интересы баскетболиста. Именно с его слов стало понятно, что драка действительно имела место, но конфликт разгорелся из-за того, что заслуженный мастер спорта отказался платить рабочим, которые (по его мнению) не выполняли то, за что просят деньги.

«Это вызвало у подрядчика очень негативную реакцию и перешло к физическим действиям с его стороны. Произошёл конфликт, в результате которого у Никиты на руках были множественные порезы. На него напали несколько человек, избиение продолжилось, и там уже не могло быть речи о каком-то сопротивлении», — заявил Кузяшин.

Никита Шабалкин во время выступления за УНИКС Фото: РИА Новости

На видео, которое также появилось в соцсетях, Шабалкин сидел на скамейке после инцидента, а рядом был стеклянный стол с разбитым стеклом. Ситуация стала чуть более понятной. По словам менеджера игрока, Шабалкин напишет заявление в полицию сразу после выхода из больницы, где будет восстанавливаться.

К сожалению, для бывшего спортсмена это не первый подобный случай. В марте 2021 года в ряде СМИ появилась информация, что Никита Шабалкин был сбит машиной такси, когда бывший баскетболист переходил дорогу недалеко от пешеходного перехода. Тогда Шабалкин рассказал, что он действительно пересекал проезжую часть в неположенном месте и у него из-за этого возник конфликт с водителем, который затем задел его бампером автомобиля.

«На видео можно понять, что я упал на капот. Когда упал, ударил кулаком по бамперу, но это уже ДТП, я испугался. А дальше всё — он нажал на газ, я уже думал, как мне с капота слезть, потому что, если бы на земле стоял, переживал, что он меня переедет. Я неправ, что переходил в том месте дорогу, это однозначно. Дальше видно по камерам, как развивалось», — говорил тогда Шабалкин.

Со словами поддержки Шабалкину выступили несколько баскетбольных клубов и игроков, с которыми Никита играл по ходу карьеры. Главное, что в ближайшие дни спортсмен будет выписан из больницы и его жизни ничего не угрожает. В случившемся же будут разбираться компетентные органы.