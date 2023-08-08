От Чемберлена до Шака. Пять случаев, когда игроков несправедливо обделили наградой MVP

Награда самому ценному игроку в НБА является, пожалуй, второй самой престижной после чемпионского трофея. Но так как чёткого критерия для её получения не существовало и, наверное, никогда не будет существовать, чуть ли не каждый год в лиге разгораются жаркие дебаты о том, кому же должны присудить звание MVP.

Решение лежит на совести 100 спортивных журналистов и телеведущих из США и Канады, которые отбираются НБА для участия в голосовании. Каждый участник выбирает пять лучших претендентов, каждому из которых начисляется определённое количество очков. В итоге игрок, набравший наибольшее количество очков, получает награду MVP. Вне зависимости от того, кто получил больше всех голосов за первое место.

НБА начала вручать этот приз в 1956 году. И с тех пор было немало случаев, когда решение панели оказывалось, скажем так, неоднозначным. Или немного предвзятым. Вспоминаем тех, у кого «украли» MVP.

Билл Расселл вместо Оскара Робертсона и Уилта Чемберлена (1962)

Статистика Рассела: 18,9 очка, 23,6 подбора, 4,5 передачи

Статистика Чемберлена: 50,4 очка, 25,7 подбора, 2,4 передачи

Статистика Робертсона: 30,8 очка, 12,5 подбора, 11,4 передачи

Оскар Робертсон и Уилт Чемберлен Фото: Getty Images

Сезон-1961/1962 был, пожалуй, одним из самых невероятных за все времена. В нём Оскар Робертсон в среднем набирал трипл-дабл с 30 очками, а Уилт Чемберлен — рекордные 50,4 очка и 25,7 подбора. При этом последний провёл ещё и тот самый матч с «Никс», в котором набрал рекордную «сотню». Но награда MVP тогда не ушла ни к Оскару, ни к Уилту. Она досталась Биллу Расселлу.

Его усреднённая статистика также была очень убедительной, но куда менее впечатляющей, чем у двух вышеупомянутых парней. Но почему же именно Расселл был признан MVP того чемпионата? Всё просто — награду присудили по логике «лучший игрок в лучшей команде». Пока «Роялз» Оскара и «Уорриорз» Уилта выступали довольно средне, «Бостон» Расселла был безоговорочно сильнейшей командой в НБА. Причём с большим отрывом.

Да, того же Уилта в те времена считали довольно эгоистичным игроком, и он не пользовался особой популярностью среди коллег. В то же время Расселл славился тем, как ставил командные успехи превыше индивидуальных. Но набирать по 50 очков и 25 подборов в среднем за сезон и не получить MVP? Это что-то необъяснимое.

Стив Нэш вместо Шакила О'Нила (2005)

Статистика Нэша: 15,5 очка, 11,5 передачи, 3,3 подбора

Статистика О'Нила: 22,9 очка, 10,4 подбора, 2,7 передачи, 2,3 блок-шота, 60,1% с игры

Шакил О'Нил Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

В сезоне-2004/2005 «Финикс» имел лучший баланс по итогам регулярного сезона — 62-20. Всё это благодаря Стиву Нэшу, одному из лучших разыгрывающих в истории, который в том году превратил команду в контендер. Его влияние на «Санз» невозможно недооценить, но, когда речь заходит об индивидуальных достижениях, дела обстоят достаточно спорно.

В том сезоне Нэш набирал по 15,5 очка и 11,5 передачи в среднем за игру. Он был четвёртым по результативности в своей команде. Шон Мэрион набирал по 19,4 очка и 11,3 подбора. Амаре Стадемайр — по 26 очков и 8,9 подбора. Но они не были реальными конкурентами Нэша в борьбе за MVP, хотя оба и вошли в топ-15 по итогам голосования. Кого реально обделили статуэткой, так это Шакила О'Нила.

Он провёл отличный первый сезон в «Майами», набирая в среднем 22,9 очка и 10,4 подбора. С Шаком команда одержала на 16 побед больше, чем за год до этого. Он продолжал доминировать и без Коби Брайанта, но в гонке за MVP всё равно набрал на 34 балла меньше, чем Нэш.

Стив Нэш вместо Коби Брайанта (2006)

Статистика Нэша: 18,8 очка, 10,5 передачи, 4,2 подбора, 44% реализации трёхочковых, 92,1% со штрафной

Статистика Брайанта: 35,4 очка, 5,3 подбора, 4,5 передачи, 1,8 перехвата

Коби Брайант (слева) Фото: Tom Szczerbowski/Getty Images

К сожалению для Нэша, присуждение ему второй подряд награды MVP также считается весьма спорным. В сезоне-2005/2006 ему пришлось взять на себя больше ответственности, так как Стадемайр перенёс операцию на колене и был вынужден пропустить чемпионат почти целиком. Нэш начал набирать чуть меньше ассистов (10,5), но больше очков (18,8) и подборов (4,2), а его «Санз» в итоге заняли второе место в Западной конференции.

«Лейкерс» с Коби Брайантом стали только седьмыми, но статистика Мамбы была выдающейся. Он в среднем набирал аж 35,4 очка, а также 5,3 подбора и 4,5 передачи. Без него «Лос-Анджелес» был бы лотерейной командой. Брайант выдал девятый самый результативный сезон в истории НБА — четвёртый, если убрать из списка Уилта. Он также провёл матчи с 62 и 81 очками, став вторым в погоне за рекордом того же Чемберлена по очкам за игру.

В итоге за свою карьеру легендарный Коби получил всего одну награду MVP — в 2008 году. Но и она была довольно неоднозначной и вроде как должна была достаться Крису Полу.

Карл Мэлоун вместо Майкла Джордана (1997)

Статистика Мэлоуна: 27,4 очка, 9,9 подбора, 4,5 передачи, 1,3 перехвата

Статистика Джордана: 29,6 очка, 5,9 подбора, 4,3 передачи, 1,7 перехвата

Майкл Джордан (слева) Фото: John Iacono/Getty Images

Наград MVP в копилке Майкла Джордана на одну меньше, чем чемпионских перстней — пять. И всё потому, что в сезоне-1996/1997 голосующие отдали предпочтение Карлу Мэлоуну.

«Буллз» завершили тот сезон с 69 победами — на три меньше, чем было в предыдущем. Джордан был как всегда великолепен: годом ранее он чуть ли не единогласно был признан MVP в четвёртый раз в карьере. Но по сравнению с тем триумфальным заходом его цифры стали чуть ниже — самую малость. И представители СМИ, видимо, нашли в этом повод не отдавать Джордану награду во второй раз подряд. Вот такая «усталость избирателей».

Мэлоун, конечно, провёл статистически сильный сезон, но не лучший в своей карьере. К тому же тогда в прессе постоянно говорили о том, как же легендарный Почтальон не получил ни одной награды MVP в свои 33 года. И даже когда он завоевал её во второй раз, в 1999-м, это решение также посчитали спорным.

Забавно, что и в промежуточном сезоне-1997/1998 главными кандидатами на MVP тоже были эти двое. И вот тогда награда как раз-таки и должна была достаться Мэлоуну: он превзошёл Джордана по сразу нескольким статистическим показателям, а его «Юта» победила «Чикаго» в обоих матчах. Но как будто справедливости ради в том году приз всё-таки достался Эм Джею. От этого никто не проиграл, но осадочек остался.

Мэджик Джонсон вместо Чарльза Баркли (1990)

Статистика Джонсона: 22,3 очка, 11,5 передачи, 6,6 подбора, 1, 7 перехвата, 38,4% из-за дуги, 89% со штрафной

Статистика Баркли: 25,2 очка, 11,5 подбора, 3,9 передачи, 1,9 перехвата, 60% с игры

Чарльз Баркли (слева) Фото: John Biever/Getty Images

Судьбу звания MVP в сезоне-1989/1990 решили всего 22 балла. И, несмотря на то что обладателем награды стал Мэджик Джонсон, в том сезоне именно Чарльз Баркли получил больше голосов за первое место — 38 против 27.

Это был первый сезон Мэджика без легендарного Карима Абдул-Джаббара. И в том году он не только смог удержать «Лейкерс» на привычно высоком уровне, но и добавил в свой арсенал новое оружие — трёхочковые. Однако цифры Джонсона немного снизились по сравнению с сезоном-1988/1989, когда он также стал MVP.

В итоге «Лос-Анджелес» всё равно одержал 63 победы, пока у Баркли и его «Сиксерс» их было 53. Но это на семь больше, чем «Филадельфия» имела за год до этого. При этом в одной команде с Джонсоном играли Джеймс Уорти, Эй Си Грин и Байрон Скотт, а у Баркли были Херси Хокинс, Джонни Докинс и Майк Гмински. И если бы не он, команда даже не мечтала бы о выходе в плей-офф.

Помимо прочего, для Мэджика эта награда стала третьей за четыре года. И хотя оба провели достойный сезон с точки зрения статистики, многие верили, что в 1990-м Баркли заслуживал большего признания.

Почётное упоминание — Аллен Айверсон вместо Шака (2001)

Статистика Айверсона: 31,1 очка, 3,8 подбора, 4,6 передачи, 2,5 перехвата

Статистика О'Нила: 28,7 очка, 12,7 подбора, 3,7 передачи, 2,8 блока, 57,2% с игры

Шакил О'Нил Фото: Manny Millan/Getty Images

По сравнению с сезоном-1999/2000, в котором Шак стал MVP, его статистика несколько снизилась. Может, именно поэтому голосующие посчитали нужным отдать награду Аллену Айверсону, который тогда стал лидером лиги по количеству очков и перехватов в составе «Филадельфии», оказавшейся первой на Востоке. Эй Ай получил аж 93 голоса за первое место, а О'Нил — всего семь.

Конечно, Айверсон в среднем набирал больше очков, но он проводил гораздо больше минут на площадке, чем Шак, и имел гораздо более высокий коэффициент задействования. Шакил также имел 57,2% с игры, в то время как Айверсон попадал всего 42%. То есть О'Нил однозначно был лучше с точки зрения эффективности.

Да, «Сиксерс» в том году стали первыми на Востоке, а «Лейкерс» опустились с 67 побед в сезоне-1999/2000 до 56. Но когда эти команды встретились в финале того сезона, «Лос-Анджелес» вынес «Филадельфию» 4-1. То поражение стало для «озёрников» единственным в плей-офф, и Айверсон набрал в матче 48 очков. Но награда MVP финальной серии в итоге всё равно досталась Шаку.