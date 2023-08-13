Этому парню повезло меньше, чем Бронни Джеймсу. В США во всём винят вакцины.

Да что же происходит с американскими школьниками? В баскетболе — ещё один летальный исход

10 августа в старшей школе «Пинсон Вэлли» в штате Алабама произошла трагедия. 17-летний Калеб Уайт, талантливый баскетболист, скончался в результате чрезвычайной медицинской ситуации, случившейся в ходе тренировки.

О смерти игрока объявили в AHSAA — Спортивной ассоциации старших школ Алабамы.

«Наши мысли и молитвы обращены к семье Калеба, его одноклассникам, баскетбольной команде и всей школьной семье. Он был выдающимся студентом и спортсменом, который в прошлом месяце играл в баскетбольном Матче всех звёзд Северной и Южной Америки. Он был настоящим примером для подражания», — говорится в заявлении.

Точная причина смерти Уайта остаётся неизвестной — её должна определить процедура аутопсии. Некоторые источники сообщают, что Калеб скончался из-за остановки сердца, но ни его семья, ни представители округа Джефферсон не сделали официального заявления. При этом отмечается, что до этого у игрока не было никаких проблем с сердцем и он не жаловался на состояние здоровья.

В прошлый четверг он проводил рутинную тренировку с командой, когда в 13:12 по местному времени упал на паркет. До приезда скорой ему пытались оказать необходимую помощь, но уже в 14:23 в местной больнице была констатирована смерть Уайта.

«Калеб был отличником, очень сообразительным, отличным примером для подражания, феноменальным баскетболистом, занимавшим 25-е место в рейтинге лучших разыгрывающих своего класса в США и второе место в штате Алабама.

Калеб Уайт Фото: из личного архива Калеба Уайта

Вся наша семья с нетерпением ждала его предстоящего выпускного сезона и последующего выступления за команду первого дивизиона NCAA, а затем, возможно, и в НБА. Но этому не суждено было случиться. Покойся с миром. Я люблю тебя, парень», — написал в социальных сетях один из членов его семьи.

В прошлом сезоне 180-сантиметровый комбогард Уайт был одним из трёх главных претендентов на звание лучшего игрока года, а также вошёл в первую символическую пятёрку своего штата. Он в среднем набирал по 20,9 очка, 3,8 подбора, 3,1 передачи и 1,9 перехвата за «Пинсон Вэлли». Согласно рейтингу ESPN, Калеб был третьим лучшим игроком класса в Алабаме и 43-м – в США. В предстоящем сезоне он должен был стать капитаном своей команды.

«Моё сердце разбито. Нет слов, чтобы утешить его семью и общественность, переживающих потерю этого молодого парня. Я имел честь знать Калеба лично и восхищался его духом. Жизнь быстротечна. Цените каждый день, как это делал Калеб», — заявил мэр города Пинсон Джо Кокран.

Если аутопсия подтвердит, что причиной смерти Калеба стала остановка сердца, в США это будет третьим за календарный год случаем, когда её перенёс молодой баскетболист. В феврале скончался 18-летний ученик одной из старших школ Детройта Картье Вудз, а совсем недавно, в конце июля, остановку сердца на тренировке пережил сын Леброна Джеймса — 18-летний Бронни. Каждый из этих инцидентов, увы, произошёл в ходе тренировки.

На фоне участившихся случаев проблем с сердцем у молодых спортсменов многие в США начинают подозревать, что виной всему — вакцины от коронавируса, которые несут в себе потенциальные негативные последствия для здоровья. Такую версию поддержал даже Илон Маск. Но мы оставим конспирологию будущей звезде мира единоборств. Факт остаётся фактом — необъяснимые проблемы с сердцем унесли жизнь очередного молодого спортсмена в США. И это ну очень тревожная тенденция.