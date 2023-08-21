Расписание, за кем следить и ответы на другие вопросы.

Без Янниса и Йокича, но с Дончичем и Гобером. Превью чемпионата мира по баскетболу — 2023

Уже на этой неделе стартует одно из главных баскетбольных событий года — чемпионат мира. На протяжении 16 игровых дней зрители будут наблюдать за молодой сборной США, европейскими звёздами НБА и всеми командами, которые попытают удачу в отборе на Олимпиаду-2024. В этом материале мы расскажем обо всём, что нужно знать до начала мирового первенства.

В этом году его принимают сразу три азиатских государства: Филиппины, Япония и Индонезия. Это первый случай в истории баскетбола, когда чемпионат мира проходит в нескольких странах.

Формат

Турнир предусматривает две групповых стадии. И на первом этапе были сформированы следующие восемь квартетов:

Группа A Группа B Группа C Группа D Группа E Группа F Группа G Группа H Ангола

Республика Доминикана

Филиппины

Италия Южный Судан

Сербия

Китай

Пуэрто-Рико США

Иордания

Греция

Новая Зеландия Египет

Мексика

Черногория

Литва Германия

Финляндия

Австралия

Япония Словения

Кабо-Верде

Грузия

Венесуэла Иран

Испания

Кот-д’Ивуар

Бразилия Канада

Латвия

Лебанон

Франция

Две лучшие команды в каждом из них сформируют ещё четыре группы: I, J, K и L. Сборные, занявшие в них первое и второе места, отправятся в четвертьфинал турнира.

Те коллективы, которые стали третьими или четвёртыми на первом этапе, также пройдут во второй, но будут бороться за места с 17-го по 32-е в группах M, N, O и P.

Так как турнир проходит сразу в трёх странах, каждая из них примет по несколько четвёрок. На двух разных стадионах в Маниле будут играть группы A, B, C, D, I, M, J и N, Окинава примет квартеты E, F, K и O, а Джакарта — G, H, L и P.

Плей-офф также пройдёт в Маниле. В перерывах между его стадиями проигравшие в четвертьфиналах решат между собой судьбу мест с пятого по восьмое.

ЧМ-2023 Фото: FRANCIS R. MALASIG/EPA/ТАСС

Расписание

Первый групповой этап стартует в пятницу, 25 августа, и завершится в среду, 30 августа. Открывающими на турнире станут сразу два матча, которые начнутся в одно и то же время ­(11:00 мск): Финляндия — Австралия и Италия — Ангола.

Вторая групповая стадия пройдёт с 31 августа по 3 сентября, плей-офф — с 5 по 10 сентября. В сумме команды проведут на турнире 92 матча, и решающий из них начнётся 10 сентября в 15:40 мск.

С полным расписанием чемпионата и каждого отдельного игрового дня можно ознакомиться здесь:

При чём тут Олимпиада-2024

До старта летних Олимпийских игр, которые пройдут в Париже в 2024-м, остаётся почти целый год. Но для баскетбольных сборных именно предстоящий чемпионат мира станет основным отборочным этапом на Олимпиаду.

По две лучших команды из каждого региона (Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Азии и Океании) присоединятся к хозяйке турнира – Франции – на Играх следующим летом.

За кем следить

Внушительное число популярных игроков в этом году пропустят чемпионат мира: за Грецию не сыграет Яннис Адетокунбо, за Сербию – Никола Йокич, за Францию — Виктор Вембаньяма, а за Литву — Домантас Сабонис. Но это ещё не означает, что на турнире не будет больших имён.

Главными фаворитами, само собой, называют сборную США, хотя её состав и получится не таким звёздным, каким мог бы быть. Но в составе американской команды точно будет за кем последить: там будут звезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс, лучший защищающийся игрок прошедшего сезона Джарен Джексон-младший, новичок года Паоло Банкеро и другие.

Что касается других команд, то тут, конечно же, стоит отметить Словению и Францию. В их составе на мировое первенство прибудут суперзвезда «Далласа» Лука Дончич и трёхкратный DPOY из «Миннесоты» Руди Гобер. На прошлогоднем Евробаскете мы уже видели, на что они способны — Гобер завоевал серебро и вошёл в символическую пятёрку по итогам турнира, а Дончич набрал против его Франции рекордные 47 очков.

Нельзя не упомянуть и сборную Канады, лидером которой будет Шей Гилджес-Александер. В минувшем сезоне он набирал по 31,4 очка в среднем за игру и вошёл в первую символическую пятёрку НБА по его итогам.

В составе национальной команды Австралии выступят сразу десять действующих игроков НБА: Ксавье Кукс («Вашингтон»), Дайсон Дэниэлс («Нью-Орлеан»), Джош Грин, Данте Экзам (оба – «Даллас»), Джош Гидди, Патти Миллс, Джек Уайт (все – «Оклахома»), Джо Инглс («Орландо»), Джок Ландейл («Хьюстон») и Матисс Тибулл («Портленд»).

На предстоящем чемпионате мира также сыграют:

Лаури Маркканен («Юта») — Финляндия;

Никола Вучевич («Чикаго») — Черногория;

Юта Ватанабэ («Финикс») — Япония;

Джордан Кларксон («Юта») — Филиппины;

Франц и Мо Вагнер (оба — «Орландо») — Германия.

Джордан Кларксон Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Фавориты

Согласно официальному рейтингу ФИБА, топ-12 лучших команд-участниц выглядит следующим образом: