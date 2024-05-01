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Владимир Гомельский спрогнозировал победителя 1/2 финала ЕЛ между УНИКСом и «Локо»

Владимир Гомельский спрогнозировал победителя 1/2 финала ЕЛ между УНИКСом и «Локо»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о предстоящей полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между казанским УНИКСом и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«Мне кажется, что УНИКС сейчас сильнее. Предполагаю счёт в серии 4-2 в пользу казанцев», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Первый матч между УНИКСом и «Локомотивом-Кубань» состоится 6 мая. Игра пройдёт в Казани. Начало запланировано на 19:00 мск. В другой полуфинальной паре ЦСКА сыграет с победителем противостояния между «Зенитом» и «Уралмашем». В настоящий момент счёт в их серии 2-2. Решающий матч состоится в Санкт-Петербурге завтра, 2 мая.

Главные новости дня:

Ранее сообщалось, что «Уралмаш» лишился лидера перед пятым матчем с «Зенитом».

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