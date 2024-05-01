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Леброн Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА

Леброн Джеймс сделал заявление по поводу своего будущего в НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост у себя в социальных сетях, где в очередной раз высказался о своём будущем в спорте. По словам Леброна, в настоящий момент он не может сказать чего-то конкретного по этому поводу.

«Увидел много сообщений по поводу моего будущего. Я сказал это вчера вечером и повторю ещё раз. Пока я не знаю, так как думаю только о том, чтобы провести время со своей семьёй и друзьями! Когда я поговорю с семьёй, с советником, а также с моим представителем, вы, ребята, обо всём узнаете. С любовью, Король», — написал Джеймс.

Напомним, в нынешнем сезоне НБА «Лос-Анджелес» закончил борьбу. В первом раунде плей-офф со счётом 1-4 калифорнийский клуб уступил «Денвер Наггетс».

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