Соперники дважды повержены! Канадский коллектив — главный фаворит ЧМ-2023 по баскетболу?

Пока что не чувствуют сопротивления. Или слишком рано делаем выводы?

Сборная Канады по баскетболу с ходу выбивает двери в нынешнем розыгрыше чемпионата мира 2023 года, одержав на старте две крупные победы в рамках группового этапа. Так, сначала от канадцев досталось сборной Франции (95:65), сегодня — уже сборной Ливана (128:73).

Если вспомнить, как подопечные Жорди Фернандеса готовились к Кубку мира, то может сложиться неоднозначная картина: начали с поражения от сборной Германии со счётом 81:85, а затем — три победы подряд над сборными Новой Зеландии (107:76), Германии (упорный реванш — 113:112) и Испании (85:80). А завершили подготовку проигрышем от Доминиканской Республики — 88:94.

Так или иначе у канадцев собрался мощнейший состав — это учитывая тот факт, что лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс, решивший сосредоточиться на подготовке к предстоящему чемпионату Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как провёл всего 37 игр в прошлом сезоне, и Джамал Маррей, принявший решение отдохнуть после чемпионского захода с «Денвер Наггетс», не поехали с национальной командой.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира страна кленового листа ещё не встретила должного сопротивления. Первым пострадал один из фаворитов турнира в лице сборной Франции, где разыгрывающий Шей Гилджес-Александер просто уничтожил соперника в третьей четверти, а сам звезда «Оклахома-Сити Тандер» закончил игру с 27 очками, 13 подборами и шестью передачами.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Ливану досталось куда больше: уже после третьей четверти Канада имела в своём активе 100 очков. В этой игре канадцы установили рекорд чемпионатов мира по количеству результативных передач — 44 (тут важно понимать, что официальная статистика ведётся с 1994 года). При этом девять разных игроков состава набрали как минимум 10 очков, а общее количество удачных трёхочковых попаданий составило 18.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Но, утверждая, что Канада является основным фаворитом турнира, не стоит забывать про американскую сборную, которая провела всего лишь одну встречу. Рано проводить параллели между командами. А есть ещё Словения, на крайний случай — Германия и Испания. Возможно, даже Австралия. Следующую игру команда Жорди Фернандеса проведёт во вторник, 29 августа, со сборной Латвии. Начало матча — в 16:30 мск.