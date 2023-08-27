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Удачное выступление сборной Канады по баскетболу на чемпионате мира 2023 года

Соперники дважды повержены! Канадский коллектив — главный фаворит ЧМ-2023 по баскетболу?
Артемий Берстенев
Канадский коллектив — главный фаворит?
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Пока что не чувствуют сопротивления. Или слишком рано делаем выводы?

Сборная Канады по баскетболу с ходу выбивает двери в нынешнем розыгрыше чемпионата мира 2023 года, одержав на старте две крупные победы в рамках группового этапа. Так, сначала от канадцев досталось сборной Франции (95:65), сегодня — уже сборной Ливана (128:73).

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
25 августа 2023, пятница. 16:30 МСК
Канада
Окончен
95 : 65
Франция
Канада: Гилджес-Александер - 27, Олиник - 18, Александер-Уолкер - 12, Брукс - 12, Дорт - 7, Пауэлл - 6, Барретт - 5, Александер - 5, Эджим - 3, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Франция: Фурнье - 21, де Коло - 12, Лессор - 12, Гобер - 8, Франсиско - 5, Ябуселе - 4, Уаттара - 2, Окобо - 1, Батюм, Тарпей, Кординье, Фалль
ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
27 августа 2023, воскресенье. 12:45 МСК
Ливан
Окончен
73 : 128
Канада
Ливан: Спеллмен - 16, Зейнун - 15, Хайдар - 11, Эль-Дарвиш - 9, Аракджи - 8, Гёкчян - 8, Сауд - 4, Халил - 2, Аль-Хури, Мансур, Эззедин, Межер
Канада: Барретт - 17, Белл-Хайнс - 15, Эджим - 13, Александер-Уолкер - 12, Гилджес-Александер - 12, Олиник - 12, Иди - 12, Александер - 10, Брукс - 10, Пауэлл - 9, Скрабб - 6, Дорт

Если вспомнить, как подопечные Жорди Фернандеса готовились к Кубку мира, то может сложиться неоднозначная картина: начали с поражения от сборной Германии со счётом 81:85, а затем — три победы подряд над сборными Новой Зеландии (107:76), Германии (упорный реванш — 113:112) и Испании (85:80). А завершили подготовку проигрышем от Доминиканской Республики — 88:94.

Так или иначе у канадцев собрался мощнейший состав — это учитывая тот факт, что лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс, решивший сосредоточиться на подготовке к предстоящему чемпионату Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как провёл всего 37 игр в прошлом сезоне, и Джамал Маррей, принявший решение отдохнуть после чемпионского захода с «Денвер Наггетс», не поехали с национальной командой.

В нынешнем розыгрыше Кубка мира страна кленового листа ещё не встретила должного сопротивления. Первым пострадал один из фаворитов турнира в лице сборной Франции, где разыгрывающий Шей Гилджес-Александер просто уничтожил соперника в третьей четверти, а сам звезда «Оклахома-Сити Тандер» закончил игру с 27 очками, 13 подборами и шестью передачами.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Ливану досталось куда больше: уже после третьей четверти Канада имела в своём активе 100 очков. В этой игре канадцы установили рекорд чемпионатов мира по количеству результативных передач — 44 (тут важно понимать, что официальная статистика ведётся с 1994 года). При этом девять разных игроков состава набрали как минимум 10 очков, а общее количество удачных трёхочковых попаданий составило 18.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Но, утверждая, что Канада является основным фаворитом турнира, не стоит забывать про американскую сборную, которая провела всего лишь одну встречу. Рано проводить параллели между командами. А есть ещё Словения, на крайний случай — Германия и Испания. Возможно, даже Австралия. Следующую игру команда Жорди Фернандеса проведёт во вторник, 29 августа, со сборной Латвии. Начало матча — в 16:30 мск.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Баскетбол
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