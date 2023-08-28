Тут — два исторических матча и сразу несколько сюрпризов.

Ещё один триумф Дончича, победа США, Бразилия тоскует по лидеру. Итоги дня на ЧМ-2023

Сегодня, 28 августа, на чемпионате мира по баскетболу завершился четвёртый игровой день. Свои матчи провели сразу несколько топовых коллективов, однако именно встречи менее успешных команд были наиболее богатыми на события.

Венесуэла — Кабо-Верде

Кабо-Верде – самая маленькая страна, сборная которой когда-либо принимала участие в баскетбольном чемпионате мира. И сегодня этой команде удалось завоевать свою первую, историческую победу на турнире, обыграв Венесуэлу со счётом 81:75.

Лидер сборной Кабо-Верде, Эди Тавареш из мадридского «Реала», набрал всего шесть очков, но всё же сделал большой вклад в успех своей команды – у него 14 подборов, три передачи, два блока и три перехвата.

Эди Тавареш Фото: fiba.basketball

Самым результативным в составе Кабо-Верде стал Жоау Гомес, у которого 22 очка, Уилл Тавареш добавил ещё 20. У Венесуэлы лучшим стал Давид Кубильян с 15 баллами.

Китай — Южный Судан

Ещё одна команда, которая одержала первую в своей истории победу на турнире – это Южный Судан. Эта сборная потерпела обидное поражение в сумасшедшей концовке против Пуэрто-Рико, а сегодня разгромила Китай – 89:69.

Защитник «Чикаго» Карлик Джонс, ставший лучшим игроком прошедшего сезона в G-лиге, набрал 21 очко и шесть передач. Помимо него, у африканской сборной было ещё четыре игрока, преодолевших отметку в 10 очков.

Ну а Кайл Андерсон (он же Ли Кайер), в конце июля получивший китайское гражданство, реабилитировался после «нуля» в своём дебютном матче и набрал первые очки за сборную. У него 22 балла, пять подборов и три передачи.

«Нам нужно прибавлять. Большая разница была в трёхочковых бросках, где Южный Судан сегодня был просто невероятен. Они ставили нас в затруднительное положение благодаря атлетизму, росту и напору под кольцом», – сказал после второго поражения главный тренер Китая Саша Джорджевич.

Новая Зеландия — Иордания

Концовка между Новой Зеландией и Иорданией получилась настолько напряжённой, что исход встречи пришлось решать в овертайме. И хотя победу в нём всё-таки одержала Новая Зеландия (95:87), однозначным героем матча стал Рондэй Холлис-Джефферсон из Иордании.

За 15 секунд до конца матча он получил мяч, рванул на чужую половину площадки, исполнил трёхочковый, так ещё и заработал штрафной бросок. И именно эти четыре очка помогли его Иордании сравнять счёт и перевести игру в овертайм.

Холлис-Джефферсон завершил матч с 39 очками (12/24 с игры, 14/18 со штрафной), что на данный момент является рекордом ЧМ-2023 по результативности, а также с девятью подборами и четырьмя передачами. Забавная деталь – внешне он чем-то напоминает Коби Брайанта, поэтому на стадионе в Маниле в его честь скандировали «Коби! Коби! Коби!».

«Это очень много значит, это большая честь. Конечно, есть только один Коби. Но чувствовать эту любовь и энергию на протяжении всего отрезка и совершать такие важные броски… Бог был со мной, и Коби был со мной, это точно», – сказал Рондэй после матча.

Кот-д’Ивуар — Иран

Судьба встречи Кот-д’Ивуар – Иран также решалась в клатче. Незадолго до финальной сирены Иран вёл с минимальным преимуществом, но три подряд реализованных штрафных от Соло Диабате помогли его команде вырвать победу – 71:69.

Диабате отправился на линию после того, как главный тренер иранской команды заработал технический фол. У его подопечных оставалось шесть секунд на камбэк, но решающий бросок Бехнама Яхшали оказался неточным. Незадолго до этого Иран также допустил четыре потери в пяти владениях и остался без главного атакующего игрока Хамеда Хаддади, который получил пятое персональное замечание и был вынужден покинуть площадку.

Яхшали стал лучшим в составе своей команды с 19 очками, пятью подборами и тремя передачами. Самым результативным в составе Кот-д’Ивуара оказался Ниср Зузуа – у него 17 очков и четыре подбора.

Грузия — Словения

Лука Дончич, звезда словенской сборной и всего чемпионата мира, продолжил блестящее выступление и во втором матче своей команды. К 37 очкам, набранным против Венесуэлы, он добавил ещё 34 против Грузии, также потерпевшей поражение от Словении – 67:88.

Лука также набрал 10 подборов, шесть передач и три перехвата за 32 минуты на площадке. Клемен Препелич записал на свой счёт 15 очков, Зоран Драгич – 12. У Майка Тоби восемь очков, шесть подборов и три передачи.

Единственным неприятным моментом для словенцев стала травма Яки Блажича. Он провёл на площадке всего шесть минут и в ближайшее время пройдёт МРТ-диагностику.

Что касается сборной Грузии, там 21 очко и семь подборов набрал Сандро Мамукелашвили из «Сан-Антонио». У Гоги Битадзе из «Орландо» было семь очков, шесть подборов, а также по три передачи и перехвата.

Лука Дончич Фото: fiba.basketball

Пуэрто-Рико — Сербия

Сборной Сербии удалось добыть вторую лёгкую победу в групповом этапе. Ведя «+30» по окончании первой половины, сербы обыграли команду Пуэрто-Рико с итоговым счётом 94:77.

Бывший игрок ЦСКА Никола Милутинов блистал на подборе и в итоге оформил дабл-дабл из 12 очков и 15 собранных отскоков. Никола Йович и Богдан Богданович набрали по 17 очков, а Алекса Аврамович добавил ещё 15.

Но, несмотря на уверенную победу, к середине четвёртой четверти преимущество сербов сократилось с «+30» до «+10». «Результат отличный, потому что мы победили. Но я не могу сказать, что мы довольны», – сказал Йович.

Немного о сборной Пуэрто-Рико: Джордж Кондитт соперничал с Милутиновым и собрал 11 подборов, а Исайя Пинейро и Джордан Ховард стали самыми результативными в своей команде, набрав по 14 и 13 очков соответственно.

Греция — США

Сборная США с лёгкостью обеспечила себе выход из группы, одержав разгромную победу над сборной Греции – 109:81. Где же ты, Яннис Адетокунбо?

В первой четверти преимущество американцев составляло всего четыре очка, а уже во второй оно достигало отметки в «+17», а под конец четвёртой – в «+31». Остин Ривз набрал 15 очков, пять подборов и шесть передач, а Джейлен Брансон и Энтони Эдвардс добавили по 13 очков. По словам главного тренера Стива Керра, теперь его подопечные надеются выиграть оставшиеся шесть матчей и забрать золото ЧМ-2023.

Ну а греческая команда, которую, напомним, возглавляет многолетний наставник ЦСКА Димитрис Итудис, сегодня просто не поспевала за оппонентом. При этом Георгиос Папаяннис набрал 17 очков, Николаос Рогкавопулос – 14.

«Мы не могли показать ту игру, которую хотели. Мы хотели, чтобы они немного почувствовали наше присутствие на площадке», – сказал после матча Итудис.

Димитрис Итудис Фото: fiba.basketball

Бразилия — Испания

Действующие чемпионы мира из сборной Испании нанесли Бразилии первое поражение на турнире – 96:78. Теперь они гарантированно примут участие в 1/16 стадии соревнований.

Бразильцы боролись до последнего: несмотря на то что Испания была чуть лучше в ходе всего матча, по итогам третьей четверти команды разделяли всего пять очков. Но рывок на старте четвёртого отрезка, который испанцы в итоге выиграли со счётом 32:19, позволил им одержать победу с комфортным двузначным преимуществом.

Лучшим в составе испанцев стал Санти Альдама из «Мемфиса». У него 15 очков, четыре подбора и две передачи. 14 очков набрал Вилли Эрнангомес, 13 – Хуан Нуньес. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов за Бразилию оформил Бруно Кабокло.

Интересно, как сложилась бы эта встреча, не пропусти её лидер бразильской команды Рауль Нето. Он был вынужден сняться с чемпионата мира после того, как заработал разрыв наколенного сухожилия в матче с Ираном и покинул площадку на носилках. Вчера, 27 августа, Нето перенёс операцию.

Игрок не присутствовал на матче с Испанией, но перед стартовым вбрасыванием напарники по команде вынесли на площадку джерси с его фамилией.