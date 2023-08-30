Промахи Дончича, камбэк для Итудиса и очередной разгром от США. Итоги дня на ЧМ-2023

На чемпионате мира по баскетболу подошёл к концу шестой игровой день. Команды завершили первый группой этап, по итогам которого только 16 коллективов продолжат борьбу за чемпионский титул. Рассказываем, как это было.

Южный Судан ­— Сербия

В матче с Южным Суданом Сербия, до этого разобравшаяся с Китаем (103:65) и Пуэрто-Рико (94:77), обеспечила себе третью подряд победу на турнире – 115:83.

Сербы не только победили с отрывом в 32 очка, но и реализовали больше половины дальних попыток – 17 из 32. В первую очередь сказать спасибо стоит Николе Йовичу – у него 100-процентная реализация как с игры (9/9), так и из-за дуги (5/5). Бигмен из «Майами» стал самым результативным игроком матча с 25 очками.

Богдан Богданович набрал 23 очка, а также девять передач, реализовав при этом шесть из девяти трёхочковых. Столько же – на счету лучшего игрока сборной Южного Судана, Питера Джока, набравшего 21 очко. Стефан Йович сделал 13 результативных передач, у Николы Милутинова – дабл-дабл из 17 очков и 10 подборов.

«Результат этого не отражает, но это была очень физическая и тяжёлая игра для нас. Я счастлив и горд, что мы победили, что проявили характер в конце. Но турнир только начался», – сказал Богданович после матча.

Грузия — Венесуэла

В группе F сборная Грузии присоединилась к Словении и гарантировала себе выход в стадию 1/16 чемпионата, обыграв в третьем матче Венесуэлу со счётом 70:59.

Исход встречи, по сути, был решён ещё в четвёртой четверти, за которую команда Венесуэлы набрала всего четыре очка. Да, матч получился нерезультативным, да и у Грузии в том отрезке было только 18 очков, но чтобы четыре…

Всё потому, что излюбленные трёхочковые у южноамериканской сборной сегодня не летели, а под кольцом было тотальное доминирование от Грузии. Торнике Шенгелия стал самым результативным игроком матча с 25 очками, у Гоги Битадзе – красивый дабл-дабл из 11 очков и 11 подборов. Лучшим в составе Венесуэлы оказался Нестор Кольменарес. У него 16 очков и 12 собранных отскоков.

В следующем групповом этапе Грузию ждёт настоящее испытание. Её соперниками станут сразу три сборных-фаворита: Словения, Германия и Австралия.

Торнике Шенгелия Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

США — Иордания

Сборная США вполне ожидаемо остаётся непобеждённой на этом чемпионате мира. В своём третьем матче американцы «уничтожили» Иорданию – 110:62.

То, что сенсации не случится, стало понятно спустя считанные минуты после начала встречи. Команда США стартовала с рывка 15:2, который превратился в 31:12 по итогам первой четверти. В четвёртом отрезке разница в счёте достигала отметки аж в «+50».

Лучшим в составе «Дрим Тим» стал Энтони Эдвардс, который набрал 22 очка, восемь подборов и четыре передачи менее чем за 19 минут на площадке. Бобби Портис и Джарен Джексон-младший отыграли по 16 минут: оба набрали по шесть подборов, а также 13 и 12 очков соответственно. Джош Харт собрал 12 отскоков за 18 минут.

«Я остаюсь агрессивным, остаюсь уверенным в себе. Сегодня это принесло свои плоды», – сказал после матча Эдвардс.

За Иорданию несмотря ни на что продолжал блистать Рондэй Холлис-Джефферсон – у него 20 очков, семь подборов и три передачи.

Кот-д’Ивуар – Бразилия

Вторая победа в группе H помогла Бразилии выйти в стадию 1/16 вслед за Испанией. В третьем матче жёлто-зелёные обыграли сборную Кот-д’Ивуара (89:77).

Бразилия была сильнее во второй половине и в один момент имела преимущество в «+15», но Кот-д’Ивуару каждый раз удавалось сокращать разрыв. Так, в начале четвёртой четверти между командами было всего три очка. Но после этого бразильцы выдали рывок 15:6, оформив несколько важных трёхочковых, пока их соперник никак не мог поразить кольцо.

Яго дос Сантос реализовал шесть из шести дальних попыток и в итоге завершил матч с 24 очками, 12 передачами и четырьмя подборами. Тим Соареш добавил ещё 15 очков и шесть собранных отскоков. У Жорже де Паулы 13 очков, пять подборов и три передачи, у Бруно Кабокло – 12 очков и восемь подборов.

Лучшим в составе проигравших стал Седрик Ба – у него дабл-дабл из 13 очков и 13 подборов.

Словения ­– Кабо-Верде

Чтобы пробиться в следующий этап, Кабо-Верде нужно было обыгрывать Словению с разницей в 24 очка или более. Увы и ах – встреча завершилась со счётом 92:77 в пользу словенцев, одержавших третью победу подряд.

По итогам первой четверти их преимущество составляло всего три очка, а перед большим перерывом – семь. На старте второй половины Кабо-Верде даже удалось сравнять, но Словения тут же вернулась в игру и уже к середине четвёртого отрезка имела «+24».

Лучшим игроком матча стал, конечно же, Лука Дончич, пускай сегодня он и был куда менее результативным, чем в двух предыдущих встречах. Причина тому – скудная реализация и всего 29% точности с игры (5/17). Он набрал только 19 очков, но при этом сделал семь подборов, девять передач и четыре перехвата. Клемен Препелич записал на свой счёт 18 очков, четыре подбора и семь результативных пасов.

Лидер сборной Кабо-Верде Эди Тавареш закончил с девятью очками, 10 подборами и пятью передачами, 17 очков команде добавил Жоао Гомес.

Лука Дончич Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Китай – Пуэрто-Рико

Без сюрпризов завершился матч между Пуэрто-Рико и Китаем, потерпевшим третье к ряду поражение на ЧМ-2023. Победа со счётом 107:89 позволила пуэрториканцам присоединиться к сборной Сербии и выйти из группы B.

Несмотря на поражение, команда Саши Джорджевича сумела установить персональное достижение и впервые на турнире набрать более 70 очков. Благодаря Минсюаню Ху и Хао Фу, китайской сборной удалось более-менее реабилитироваться в третьей четверти, но этого было недостаточно для того, чтобы перевернуть ход встречи.

Тремонт Уотерс, до начала встречи лидировавший на турнире по ассистам (10), стал самым результативным с 22 очками, шестью передачами и четырьмя перехватами. Исмаэль Ромеро также оформил дабл-дабл – у него 18 очков и 10 подборов.

Лучшим в составе сборной Китая стал Жуй Чжао с 16 очками. Цзивэй Чжао набрал 14 очков и отдал пять передач.

Греция – Новая Зеландия

Уверенный камбэк в четвёртой четверти матча с Новой Зеландией помог команде Греции пройти в стадию 1/16 чемпионата мира. 83:74 – с таким счётом завершилась эта встреча.

Новая Зеландия очень убедительно провела первую половину, во втором отрезке поправив точность с игры, в частности с дальней дистанции. Коллектив Димитриса Итудиса наоборот мучался с реализацией, ну а сам специалист заработал технический на старте второй четверти. Для Греции всё это вылилось в «-11» перед большим перерывом.

Но во второй половине греки заиграли куда более интенсивно как в защите, так и в нападении, и под их напором Новая Зеландия заметно сбавила на чужой половине. Благодаря попаданиям Яннулиса Ларенцакиса Греции удалось сравнять на старте четвёртой десятиминутки, а затем и повести в счёте. Он и Иоаннис Папапетру продолжили набирать очки и принесли своей команде важнейшую победу.

Папапетру завершил игру с 27 очками и шестью подборами, на счету Ларенцакиса – 20 очков. Лучшим в составе Новой Зеландии стал Ши Айлай, у которого 27 очков и шесть подборов. Финн Делейни оформил дабл-дабл из 10 очков и 14 собранных отскоков, также сделав четыре передачи и два перехвата.

Иран – Испания

Испания – ещё одна команда, которая завершает первый групповой этап в статусе непобеждённой. В третьем туре действующие чемпионы разгромили Иран – 85:65.

Начало встречи получилось довольно медленным. В первой четверти коллективы набрали всего 33 очка на двоих, причём Иран в один момент имел «+9». Но затем испанцы выдали небольшой рывок, выиграли вторую четверть 27:17 и сами завладели преимуществом в девять очков. В третьем отрезке иранцы ещё оказывали сопротивление, но в четвёртой их атакующий потенциал иссяк, а разница в счёте достигла отметки в 20 очков.

Лучшими в составе испанской сборной оказались братья Эрнангомес. У Хуана – 21 очко, пять подборов, три передачи и два блок-шота. Вилли остановился в шаге от дабл-дабла с 16 очками и девятью подборами. Санти Альдама добавил 11 очков и восемь собранных отскоков.

Самым результативным среди иранцев оказался Мохаммед Амини с 19 очками. У Бехнама Яхшали – 12 очков и семь подборов.