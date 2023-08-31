2-я победа французов, Джонс — в шаге от трипл-дабла, Маркканен — в огне. Итоги дня ЧМ-2023

Сегодня начались матчи группового этапа, в котором разыгрываются 17–32-е турнира среди тех, кто не смог пройти первый этап. Хоть подобная практика кажется странной, но данные матчи важны для квалификаций на следующие турниры — об этом подробнее.

Кабо-Верде — Финляндия

Первый матч игрового дня не сулил нам никакой интриги. Финны с большим преимуществом взяли первую четверть — 28:16, а затем контролировали игру, потихоньку увеличивая преимущество. Финляндия выиграла все оставшиеся четверти.

Лидер финнов Лаури Маркканен отметился одним из самых результативных перформансов на всём турнире: 34 очка, девять подборов и два блок-шота. В составе Кабо-Верде пять игроков набрали более 10 очков: Иван Алмейда (17), Андерсон Коррейя (15), Эди Тавареш (14), Бетинью Гомеш (12) и Уилл Тавареш (10).

Таким образом, Финляндия вышла на второе место в группе O, опередив как минимум Кабо-Верде.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Ангола — Китай

А вот этот матч стал куда более интересным. Первая половина закончилась с абсолютно равным счётом 45:45. Затем китайцы совершили рывок в третьей четверти, обыграв африканцев со счётом 24:14. Ангола пыталась вернуть равенство в завершающей 10-минутке, но так и не смогла по-настоящему приблизиться к команде из Восточной Азии.

Самым результативным игроком встречи стал запасной китайский центровой Цзиньцю Ху, отметившийся 20 очками. Также отличный перформанс со скамейки показал Минсюань Ху с 16 очками. Нельзя забыть и про форварда Кайла Андерсона, завершившего матч с 17 очками и семью подборами. В составе ангольцев стоит выделить Шилде Дундау (17 очков) и Бруно Фернанду (16 очков).

Китай стал вторым в группе M, опустив Анголу на третье место.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Новая Зеландия — Мексика

Результативным получился третий матч игрового дня. Мексика выиграла первую четверть с преимуществом в «+8», а вторую — с разницей «+7». 15-очковую разницу новозеландцы начали отыгрывать уже во второй половине, но им не хватило того, чтобы сделать матч по-настоящему равным.

В матче ярко выделяются выступления двух игроков: новозеландский форвард Рюбен Те Ранги заработал 32 очка, а мексиканский защитник Франсиско Крус ответил своими 27 очками.

Мексика переместила Новую Зеландию на третью строчку в группе N.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Кот-д'Ивуар — Ливан

Ливан смог одержать первую победу на турнире, разгромно выиграв первую 10-минутку с преимуществом в «+12». После этого представители Ближнего Востока удерживали контроль над матчем до самой финальной сирены.

Сразу два ливанца отметились ярчайшими играми в нападении. Защитник Амир Сауд со скамейки набрал 29 очков, пять подборов и восемь результативных передач. В свою очередь, форвард Омари Спеллмен заработал 25 очков, шесть подборов, пять ассистов и четыре блок-шота.

Ливан и Кот-д'Ивуар занимают второе и третье место в группе P соответственно.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Япония — Венесуэла

Венесуэла была крайне близка к первой победе на турнире. Южноамериканская команда выиграла все три первые четверти, имея преимущество в «+9» перед решающей 10-минуткой. Однако Япония не только смогла сравнять счёт, но в итоге уверенно взять победу в матче, опередив Венесуэлу на 18 очков за одну четверть!

Самым результативным игроком встречи стал защитник Макото Хиэдзима, набравший 23 очка. Отличную игру также провёл форвард Юта Ватанабэ, отметившийся 21 очком и восемью подборами. Нельзя забыть про дабл-дабл разыгрывающего Юки Кавамуры: 19 очков и 11 результативных передач.

В составе венесуэльцев стоит выделить форварда Гарли Сохо. На его счету сегодня 20 очков и шесть подборов. Дабл-даблом отметился Эйсслер Гильент: 10 очков и 10 подборов.

Япония лидирует в группе О, а Венесуэла занимает четвёртую строчку.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Южный Судан — Филиппины

Южный Судан выиграл первую четверть с преимуществом в «+17», после чего азиатская сборная не смогла оправиться и совершить камбэк.

Звезда молодой африканской страны Карлик Джонс был в шаге от исторического достижения. Ему не хватило одного подбора до того, чтобы сделать первый трипл-дабл в истории чемпионатов мира. На его счету 17 очков, девять подборов и 14 результативных передач. Также стоит отметить дабл-дабл Веньена Габриэля: 11 очков и 12 подборов.

Лидер Филиппин Джордан Кларксон набрал 24 очка, а его партнёр по сборной разыгрывающий Дуайт Рамос оформил дабл-дабл: 20 очков и 12 подборов.

Африканцы лидируют в группе M, а восточноазиатская сборная так и не может выиграть свой первый матч на турнире.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Египет — Иордания

Первые три четверти матч шёл с лёгким преимуществом Египта. Африканская сборная лидировала перед решающей четвертью с преимуществом в «+5». Но уже в заключительной четверти Египет смог оторваться от соперника и оформить уверенную победу.

Египетский центровой Ассем Марей оформил дабл-дабл: 20 очков и 14 подборов. Также 20 очками отметился его партнёр по сборной Эхаб Амин. В составе Иордании стоит отметить Сами Бзаи (18 очков) и Ахмада Аль-Дваири (17 очков). Лидер национальной команды Рондэй Холлис-Джефферсон, несмотря на то что провёл все 40 минут на площадке, смог отметиться лишь девятью очками и шестью подборами.

Египет занял первую строчку в группе N, а Иордания всё так же идёт на турнире без единой победы.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.

Франция — Иран

Отличный защитный перформанс продемонстрировали французы, пропустив лишь 55 очка за четыре четверти. Иранцы сопротивлялись лишь в первой десятиминутке, выиграв её со счётом 12:9, но затем разозлившиеся французы уверенно выиграли оставшиеся четверти.

Ввиду не самого результативного баскетбола, в матче не присутствовало игрока с выдающейся статистикой в нападении. Хочется отметить центрового французов Руди Гобера, отметившегося девятью очками, девятью подборами и четырьмя блоками. Также разносторонне хороший перформанс выдал его партнёр по сборной защитник Нандо де Коло: 12 очков, восемь подборов и семь результативных передач. В составе иранцев лишь лишь три игрока смогли перейти отметку в 10 очков.

Франция захватила первенство в группе P, а азиатская сборная продолжает идти последней.

Видео можно посмотреть на канале FIBA — The Basketball Channel в YouTube. Права на видео принадлежат FIBA.