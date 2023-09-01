Камбэк Италии, вылет Австралии и сенсационное поражение Канады. Итоги дня на ЧМ-2023

Тут — про очковую феерию от Пуэрто-Рико и Доминиканы и первое испытание для США.

Очередной игровой день подошёл к концу на чемпионате мира по баскетболу. 16 команд борются за выход в четвертьфинальную стадию, и четыре из них уже обеспечили себе попадание в плей-офф: Словения, Литва, США и Германия. Эти сборные остались непобеждёнными по итогам 4-го тура. А как там дела у остальных?

Сербия — Италия

Италия прервала беспроигрышный заход сербов на чемпионате мира, отыграв двузначное отставание во второй половине и вырвав победу в напряжённой концовке (78:76).

Ещё в первой четверти подопечным Джанмарко Поццекко удалось перебросать соперника с дальней и завладеть преимуществом в «+10», несмотря на ошибки. Но у сербов быстро получилось сравнять, выйти вперёд, а на старте второй половины организовать рывок 18:4. Они вели «+16», однако Симоне Фонтеккио тут же организовал для своей команды ответный рывок 15:2, набрав семь очков подряд. Луиджи Датоме добавил данк и пару трёхочковых.

В заключительном отрезке Сербии было тяжело: Никола Милутинов играл на четырёх фолах, а Фонтеккио не собирался останавливаться и за 33 секунды до финальной сирены реализовал победный бросок. Он завершил матч с 30 очками, семью подборами и тремя передачами.

Лучшим в составе проигравших был Богдан Богданович – у него 18 очков, три подбора и четыре ассиста. 15 очков добавил Огнен Добрич, у Милутинова – дабл-дабл из 14 очков и 12 собранных отскоков.

Симоне Фонтеккио и Стефано Тонут Фото: LightRocket via Getty Images

Германия — Грузия

И без травмированного Франца Вагнера Германия с лёгкостью добыла четвёртую подряд победу на турнире. В этот раз со счётом 100:73 пала сборная Грузии.

Грузинская команда оказывала достойное сопротивление во второй четверти, в которой одержала победу со счётом 25:21, вот только в трёх других отрезках так и не смогла набрать больше 16 очков. И хотя немцы вели всего «+2» по итогам первой половины, рывок 14:0 обеспечил им комфортное преимущество, которое к концу матча превратилось в «+27».

Самым результативным игроком сборной Германии стал Маодо Ло – он набрал 18 очков за 19 минут, реализовав шесть из шести дальних попыток. Немцы в целом были куда успешнее, бросая с дистанции: у них было 20 трёхочковых, пока у Грузии – всего семь.

Деннис Шрёдер набрал 16 очков и семь передач, у Морица Вагнера – 14 очков, шесть подборов и пять ассистов. Сандро Мамукелашвили принёс Грузии 19 баллов, на счету Гоги Битадзе – 15 очков и шесть подборов.

США ­— Черногория

В матче с Черногорией было хорошо заметно, что сборной США недостаёт габаритов. И если бы второе звено балканской команды не было настолько слабее американского, кто знает, чем бы закончилась эта встреча.

В первой четверти США уступали в счёте на протяжении девяти с половиной минут, но черногорцы допустили семь потерь и в результате отдали сопернику минимальное преимущество. По итогам второго отрезка его удалось вернуть, несмотря на ошибки, но после перерыва американцы всё же забрали третью четверть – 24:17. За четыре минуты до финальной сирены команды разделяли всего пять очков, но последовательные попадания Джарена Джексона-младшего, Остина Ривза и Энтони Эдвардса позволили команде удвоить отрыв. Итог – 85:73, победа сборной США.

Больше всех в составе американской команды набрал Энтони Эдвардс, у которого 17 очков. 12 очков набрал Остин Ривз, 10 – Микал Бриджес, ещё столько же – Тайриз Халибёртон, на счету которого также шесть передач.

Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов, 14 очков и шесть передач добавил Кендрик Перри.

Испания — Латвия

Камбэк во второй половине помог Латвии одолеть действующего чемпиона мира – сборную Испании. Уступая «-12» в третьей четверти, команде удалось перевернуть игру и одержать победу со счётом 74:69.

С самого начала встречи коллективы уделяли большое внимание обороне, поэтому первая и вторая четверти получились довольно равными и не особо результативными. А вот в третьем отрезке испанцы начали напирать – выдав рывок 14:2 при равном счёте, они обеспечили себе «+12». И когда казалось, что Латвия уже не вернётся в игру, Давис Бертанс, Родион Куруц и Кристерс Зорикс сделали камбэк возможным. Нападение испанцев выдохлось, как бы ни старались Вилли Эрнангомес (14 очков) и Усман Гаруба (11), и соперник забрал заслуженную победу в концовке.

Самым результативным в сборной Латвии оказался Бертанс с 16 очками. Куруц набрал 13 баллов и восемь подборов. У Зорикса, Андрея Гражулиса и Роландса Шмитса по 11 очков.

Давис Бертанс Фото: Amanda Loman/Getty Images

Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико

Исторически результативный матч подарили нам сборные Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. 97:102 – с таким счётом завершилась встреча, в которой Карл-Энтони Таунс и Тремонт Уотерс в сумме набрали 76 очков.

Первая десятиминутка в матче, где у команд было почти 200 очков на двоих, получилась на удивление скромной (12:17), особенно по сравнению со второй (33:28). Там пуэрториканцы были успешнее, доведя собственное преимущество до «+16», но к концу первой половины от него не осталось и следа – данк Таунса и трёхочковый Андреса Фелиса помогли Доминикане сравнять.

В третьей четверти команда вела «+11», в четвёртой – «+8», но за последние пять игровых минут преимущество переходило от одной сборной к другой целых девять раз. Приговором для Доминиканы стала «трёшка» от Джона Холланда при счёте 95:95. За ним последовали четыре точных штрафных броска, которые и поставили точку в матче.

И Таунс, и Уотерс завершили матч с дабл-даблом. У первого – 39 очков, 10 подборов и два блок-шота, у второго – 37 очков, 11 передач, семь собранных отскоков и четыре перехвата. На счету Фелиса 22 очка, восемь ассистов и пять подборов, у Джорджа Кондитта – 18 очков и семь ребаундов.

Словения — Австралия

Австралия выбывает из борьбы за титул чемпиона мира. Такая грустная новость пришла из Окинавы, где сегодня сборная Словении одержала четвёртую победу на турнире (91:80).

Словенцы беспрерывно доминировали над оппонентом вплоть до конца третьей четверти, когда Австралии вдруг удалось сократить собственное отставание с 14 очков до четырёх. На тот момент Лука Дончич уже играл на грани перебора фолов, но всё равно продолжал стягивать на себя защиту, позволяя Майку Тоби разойтись в «краске». В итоге он, Грегор Хроват и Алексей Николич набрали семь очков подряд на старте решающего отрезка, когда команды разделяли всего два балла.

Затем Словении удалось выдать ещё один рывок 8:0 и оторваться от оппонента на комфортные 15 очков за четыре минуты до финальной сирены. И хотя у Австралии получилось сократить разницу до «-9», 26 секунд было совершенно недостаточно для того, чтобы «дожать» словенцев.

Несмотря на шесть потерь и четыре фола, Лука Дончич набрал 20 очков, семь подборов и шесть передач. У Майка Тоби – дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов, а также пять ассистов. Среди австралийцев лучшим стал Джош Гидди. У него 25 очков, восемь собранных отскоков и четыре результативных паса. Ветеран Патти Миллз набрал 17 очков и восемь подборов.

Лука Дончич Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Литва — Греция

Впечатляющая игра во второй половине принесла сборной Литвы лёгкую победу на Грецией – 92:67.

По итогам двух четвертей греческая команда вела в счёте с небольшим преимуществом, но после большого перерыва литовцы вышли на площадку с совершенно другим настроем. Они начали попадать из-за дуги, не давали сопернику пройти под кольцо и завладели преимуществом на старте третьей десятиминутки. Но исход встречи решил именно четвёртый отрезок, который подопечные Димитриса Итудиса проиграли 9:28.

Его команда страдала с реализацией трёхочковых, с трудом двигала мяч и в итоге отдала вторую половину со счётом 24:53.

«Мы начали игру очень хорошо. Мы были лучше в нападении и в защите и вели в счёте с большим отрывом. В четвёртой четверти мы не попали в бонус, а Литва во второй половине забросила 12 из 16 трёхочковых, что психологически выбило нас из колеи», – прокомментировал специалист.

Рокас Йокубайтис набрал 19 очков и шесть передач, у Игнаса Браздейкиса – 18 очков. Йонас Валанчюнас остановился в шаге от дабл-дабла с 15 очками и девятью подборами. Лучшим в сборной Греции оказался Томас Уолкап, у которого 21 очко, восемь подборов и семь передач.

Канада — Бразилия

Главная сенсация игрового дня. Сборная Бразилии нанесла большой и страшной сборной Канады первое поражение на турнире, ограничив её 65 набранными очками – 69:65.

Тут ситуация на площадке также перевернулась ближе к финальной сирене. После рывка 15:5 канадцы, доминировавшие в защите, вели «+10» по итогам первой половины и «+12» – ближе к концу четвёртой четверти. Но после этого они пропустили 11 безответных очков, позволив сопернику вернуться в игру. За две минуты до окончания встречи Бруно Кабокло вывел Бразилию вперёд с линии штрафной.

При этом и Ар Джей Барретт, и Лугенц Дорт, и даже Шей Гилджес-Александер в решающем отрезке упустили несколько хороших возможностей. Ну а апогеем сего безобразия стала халтура в обороне от Диллона Брукса, обойдя которого 178-сантиметровый Ягу душ Сантуш оформил важнейший лэй-ап.

Шей стал самым результативным игроком матча с 23 очками и пятью подборами, но настоящим героем встречи оказался Кабокло. На его счету – дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. У Лу Дорта, пропустившего две предыдущих встречи, 17 очков и пять собранных отскоков.