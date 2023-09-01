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Обзор игрового дня 1 сентября на ЧМ-2023 по баскетболу: результаты матчей США, Канады, Австралии, Словении, Испании

Камбэк Италии, вылет Австралии и сенсационное поражение Канады. Итоги дня на ЧМ-2023
Арина Ершова
1 сентября на ЧМ-2023 по баскетболу
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Тут — про очковую феерию от Пуэрто-Рико и Доминиканы и первое испытание для США.

Очередной игровой день подошёл к концу на чемпионате мира по баскетболу. 16 команд борются за выход в четвертьфинальную стадию, и четыре из них уже обеспечили себе попадание в плей-офф: Словения, Литва, США и Германия. Эти сборные остались непобеждёнными по итогам 4-го тура. А как там дела у остальных?

Сербия — Италия

ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 11:00 МСК
Сербия
Окончен
76 : 78
Италия
Сербия: Богданович - 18, Добрич - 15, Милутинов - 14, Гудурич - 8, Аврамович - 7, Йович - 5, Йович - 4, Маринкович - 3, Давидовац - 2, Петрушев, Ристич, Симанич
Италия: Фонтеккио - 30, Списсу - 14, Датоме - 10, Мелли - 8, Пайола - 7, Тонут - 3, Полонара - 3, Северини - 3, Риччи, Спаньоло, Диуф, Прочида

Италия прервала беспроигрышный заход сербов на чемпионате мира, отыграв двузначное отставание во второй половине и вырвав победу в напряжённой концовке (78:76).

Ещё в первой четверти подопечным Джанмарко Поццекко удалось перебросать соперника с дальней и завладеть преимуществом в «+10», несмотря на ошибки. Но у сербов быстро получилось сравнять, выйти вперёд, а на старте второй половины организовать рывок 18:4. Они вели «+16», однако Симоне Фонтеккио тут же организовал для своей команды ответный рывок 15:2, набрав семь очков подряд. Луиджи Датоме добавил данк и пару трёхочковых.

В заключительном отрезке Сербии было тяжело: Никола Милутинов играл на четырёх фолах, а Фонтеккио не собирался останавливаться и за 33 секунды до финальной сирены реализовал победный бросок. Он завершил матч с 30 очками, семью подборами и тремя передачами.

Лучшим в составе проигравших был Богдан Богданович – у него 18 очков, три подбора и четыре ассиста. 15 очков добавил Огнен Добрич, у Милутинова – дабл-дабл из 14 очков и 12 собранных отскоков.

Симоне Фонтеккио и Стефано Тонут

Симоне Фонтеккио и Стефано Тонут

Фото: LightRocket via Getty Images

Германия — Грузия

ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 11:30 МСК
Германия
Окончен
100 : 73
Грузия
Германия: Ло - 18, Шрёдер - 16, Вагнер - 14, Обст - 12, Тайс - 11, Тиман - 11, Бонга - 9, Гиффей - 3, Холлац - 3, Кремер - 3, Фойгтман, Вагнер
Грузия: Мамукелашвили - 19, Битадзе - 15, Шенгелия - 12, Шермадини - 9, Санадзе - 6, Макфадден - 5, Лука - 4, Андроникашвили - 2, Беришвили - 1, Джинчарадзе, Цинцадзе, Турдзиладзе

И без травмированного Франца Вагнера Германия с лёгкостью добыла четвёртую подряд победу на турнире. В этот раз со счётом 100:73 пала сборная Грузии.

Грузинская команда оказывала достойное сопротивление во второй четверти, в которой одержала победу со счётом 25:21, вот только в трёх других отрезках так и не смогла набрать больше 16 очков. И хотя немцы вели всего «+2» по итогам первой половины, рывок 14:0 обеспечил им комфортное преимущество, которое к концу матча превратилось в «+27».

Самым результативным игроком сборной Германии стал Маодо Ло – он набрал 18 очков за 19 минут, реализовав шесть из шести дальних попыток. Немцы в целом были куда успешнее, бросая с дистанции: у них было 20 трёхочковых, пока у Грузии – всего семь.

Деннис Шрёдер набрал 16 очков и семь передач, у Морица Вагнера – 14 очков, шесть подборов и пять ассистов. Сандро Мамукелашвили принёс Грузии 19 баллов, на счету Гоги Битадзе – 15 очков и шесть подборов.

США ­— Черногория

ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 11:40 МСК
США
Окончен
85 : 73
Черногория
США: Эдвардс - 17, Ривз - 12, Джексон - 11, Халибёртон - 10, Бриджес - 10, Банкеро - 8, Брансон - 4, Харт - 4, Кесслер - 4, Портис - 3, Ингрэм - 2, Джонсон
Черногория: Вучевич - 18, Перри - 14, Симонович - 9, Иванович - 9, Дублевич - 8, Михайлович - 5, Радончич - 4, Радович - 4, Попович - 2, Илич, Славкович, Дробняк

В матче с Черногорией было хорошо заметно, что сборной США недостаёт габаритов. И если бы второе звено балканской команды не было настолько слабее американского, кто знает, чем бы закончилась эта встреча.

В первой четверти США уступали в счёте на протяжении девяти с половиной минут, но черногорцы допустили семь потерь и в результате отдали сопернику минимальное преимущество. По итогам второго отрезка его удалось вернуть, несмотря на ошибки, но после перерыва американцы всё же забрали третью четверть – 24:17. За четыре минуты до финальной сирены команды разделяли всего пять очков, но последовательные попадания Джарена Джексона-младшего, Остина Ривза и Энтони Эдвардса позволили команде удвоить отрыв. Итог – 85:73, победа сборной США.

Больше всех в составе американской команды набрал Энтони Эдвардс, у которого 17 очков. 12 очков набрал Остин Ривз, 10 – Микал Бриджес, ещё столько же – Тайриз Халибёртон, на счету которого также шесть передач.

Никола Вучевич оформил дабл-дабл из 18 очков и 16 подборов, 14 очков и шесть передач добавил Кендрик Перри.

Испания — Латвия

ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 12:45 МСК
Испания
Окончен
69 : 74
Латвия
Испания: Эрнангомес - 14, Брисуэла - 11, Гаруба - 11, Эрнангомес - 9, Фернандес - 5, Абринес - 5, Льюль - 5, Клавер - 4, Диас - 3, Альдама - 2, Нуньес, Парра
Латвия: Дав. Бертанс - 16, Куруц - 13, Шмитс - 11, Гражулис - 11, Зорикс - 11, Жагар - 7, Страутиньш - 2, Шкеле - 2, Куруц - 1, Дайр. Бертанс, Чаварс, Пасечникс

Камбэк во второй половине помог Латвии одолеть действующего чемпиона мира – сборную Испании. Уступая «-12» в третьей четверти, команде удалось перевернуть игру и одержать победу со счётом 74:69.

С самого начала встречи коллективы уделяли большое внимание обороне, поэтому первая и вторая четверти получились довольно равными и не особо результативными. А вот в третьем отрезке испанцы начали напирать – выдав рывок 14:2 при равном счёте, они обеспечили себе «+12». И когда казалось, что Латвия уже не вернётся в игру, Давис Бертанс, Родион Куруц и Кристерс Зорикс сделали камбэк возможным. Нападение испанцев выдохлось, как бы ни старались Вилли Эрнангомес (14 очков) и Усман Гаруба (11), и соперник забрал заслуженную победу в концовке.

Самым результативным в сборной Латвии оказался Бертанс с 16 очками. Куруц набрал 13 баллов и восемь подборов. У Зорикса, Андрея Гражулиса и Роландса Шмитса по 11 очков.

Давис Бертанс

Давис Бертанс

Фото: Amanda Loman/Getty Images

Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико

ЧМ-2023 (м) . Группа I. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:00 МСК
Доминиканская Республика
Окончен
97 : 102
Пуэрто-Рико
Доминиканская Республика: Таунс - 39, Фелис - 22, Киньонес - 13, Монтеро - 12, Пенья - 3, Солано - 3, Дельгадо - 2, Фигероа - 2, Лиз - 1, Мендоса, Варгас, Суэро
Пуэрто-Рико: Уейтерс - 37, Кондитт - 18, Ховард - 11, Пинейро - 10, Ортиз - 10, Холланд - 6, Ромеро - 6, Томпсон - 2, Форд - 2, Рейес, Торо Барэа, Томпсон

Исторически результативный матч подарили нам сборные Доминиканской Республики и Пуэрто-Рико. 97:102 – с таким счётом завершилась встреча, в которой Карл-Энтони Таунс и Тремонт Уотерс в сумме набрали 76 очков.

Первая десятиминутка в матче, где у команд было почти 200 очков на двоих, получилась на удивление скромной (12:17), особенно по сравнению со второй (33:28). Там пуэрториканцы были успешнее, доведя собственное преимущество до «+16», но к концу первой половины от него не осталось и следа – данк Таунса и трёхочковый Андреса Фелиса помогли Доминикане сравнять.

В третьей четверти команда вела «+11», в четвёртой – «+8», но за последние пять игровых минут преимущество переходило от одной сборной к другой целых девять раз. Приговором для Доминиканы стала «трёшка» от Джона Холланда при счёте 95:95. За ним последовали четыре точных штрафных броска, которые и поставили точку в матче.

И Таунс, и Уотерс завершили матч с дабл-даблом. У первого – 39 очков, 10 подборов и два блок-шота, у второго – 37 очков, 11 передач, семь собранных отскоков и четыре перехвата. На счету Фелиса 22 очка, восемь ассистов и пять подборов, у Джорджа Кондитта – 18 очков и семь ребаундов.

Словения — Австралия

ЧМ-2023 (м) . Группа K. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:10 МСК
Словения
Окончен
91 : 80
Австралия
Словения: Дончич - 19, Тоби - 18, Препелич - 11, Хроват - 10, Николич - 9, Чебашек - 9, Зоран Драгич - 7, Самар - 3, Препелич - 3, Димец - 2, Блажич, Глас
Австралия: Гидди - 25, Миллз - 17, Экзам - 13, Грин - 8, Тибулл - 6, Дэниэлс - 3, Кэй - 3, Рит - 3, Кукс - 2, Гоулдинг, Инглс, Уайт

Австралия выбывает из борьбы за титул чемпиона мира. Такая грустная новость пришла из Окинавы, где сегодня сборная Словении одержала четвёртую победу на турнире (91:80).

Словенцы беспрерывно доминировали над оппонентом вплоть до конца третьей четверти, когда Австралии вдруг удалось сократить собственное отставание с 14 очков до четырёх. На тот момент Лука Дончич уже играл на грани перебора фолов, но всё равно продолжал стягивать на себя защиту, позволяя Майку Тоби разойтись в «краске». В итоге он, Грегор Хроват и Алексей Николич набрали семь очков подряд на старте решающего отрезка, когда команды разделяли всего два балла.

Затем Словении удалось выдать ещё один рывок 8:0 и оторваться от оппонента на комфортные 15 очков за четыре минуты до финальной сирены. И хотя у Австралии получилось сократить разницу до «-9», 26 секунд было совершенно недостаточно для того, чтобы «дожать» словенцев.

Несмотря на шесть потерь и четыре фола, Лука Дончич набрал 20 очков, семь подборов и шесть передач. У Майка Тоби – дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов, а также пять ассистов. Среди австралийцев лучшим стал Джош Гидди. У него 25 очков, восемь собранных отскоков и четыре результативных паса. Ветеран Патти Миллз набрал 17 очков и восемь подборов.

Лука Дончич

Лука Дончич

Фото: Takashi Aoyama/Getty Images

Литва — Греция

ЧМ-2023 (м) . Группа J. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 15:40 МСК
Литва
Окончен
92 : 67
Греция
Литва: Йокубайтис - 19, Браздейкис - 18, Валанчюнас - 15, Бендзюс - 15, Мотеюнас - 8, Димша - 6, Кузминскас - 5, Нормантас - 3, Сирвидис - 3, Седекерскис, Малдунас, Кариниускас
Греция: Уолкап - 21, Ларенцакис - 17, Папапетру - 9, Рогкавопулос - 7, Мораитис - 5, Папаяннис - 4, Лунцис - 2, Адетокунбо - 2, Бохоридис, Папаниколау, Митоглу, Хацидакис

Впечатляющая игра во второй половине принесла сборной Литвы лёгкую победу на Грецией – 92:67.

По итогам двух четвертей греческая команда вела в счёте с небольшим преимуществом, но после большого перерыва литовцы вышли на площадку с совершенно другим настроем. Они начали попадать из-за дуги, не давали сопернику пройти под кольцо и завладели преимуществом на старте третьей десятиминутки. Но исход встречи решил именно четвёртый отрезок, который подопечные Димитриса Итудиса проиграли 9:28.

Его команда страдала с реализацией трёхочковых, с трудом двигала мяч и в итоге отдала вторую половину со счётом 24:53.

«Мы начали игру очень хорошо. Мы были лучше в нападении и в защите и вели в счёте с большим отрывом. В четвёртой четверти мы не попали в бонус, а Литва во второй половине забросила 12 из 16 трёхочковых, что психологически выбило нас из колеи», – прокомментировал специалист.

Рокас Йокубайтис набрал 19 очков и шесть передач, у Игнаса Браздейкиса – 18 очков. Йонас Валанчюнас остановился в шаге от дабл-дабла с 15 очками и девятью подборами. Лучшим в сборной Греции оказался Томас Уолкап, у которого 21 очко, восемь подборов и семь передач.

Канада — Бразилия

ЧМ-2023 (м) . Группа L. 1-й тур
01 сентября 2023, пятница. 16:30 МСК
Канада
Окончен
65 : 69
Бразилия
Канада: Гилджес-Александер - 23, Дорт - 17, Олиник - 9, Пауэлл - 5, Барретт - 4, Александер-Уолкер - 3, Скрабб - 2, Брукс - 2, Эджим, Александер, Иди, Белл-Хайнс
Бразилия: Кабокло - 19, Сантос - 10, душ Сантуш - 8, Диас - 8, Бените - 6, Де Паула - 6, Соарес - 5, Мейндл - 5, Уэртас - 2, Фелисио, Нето, дос Анжос

Главная сенсация игрового дня. Сборная Бразилии нанесла большой и страшной сборной Канады первое поражение на турнире, ограничив её 65 набранными очками – 69:65.

Тут ситуация на площадке также перевернулась ближе к финальной сирене. После рывка 15:5 канадцы, доминировавшие в защите, вели «+10» по итогам первой половины и «+12» – ближе к концу четвёртой четверти. Но после этого они пропустили 11 безответных очков, позволив сопернику вернуться в игру. За две минуты до окончания встречи Бруно Кабокло вывел Бразилию вперёд с линии штрафной.

При этом и Ар Джей Барретт, и Лугенц Дорт, и даже Шей Гилджес-Александер в решающем отрезке упустили несколько хороших возможностей. Ну а апогеем сего безобразия стала халтура в обороне от Диллона Брукса, обойдя которого 178-сантиметровый Ягу душ Сантуш оформил важнейший лэй-ап.

Шей стал самым результативным игроком матча с 23 очками и пятью подборами, но настоящим героем встречи оказался Кабокло. На его счету – дабл-дабл из 19 очков и 13 подборов. У Лу Дорта, пропустившего две предыдущих встречи, 17 очков и пять собранных отскоков.

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